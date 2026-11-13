Peserta JKN Tidak Boleh Didiskriminasi, IDI: Pasien Datang untuk Dapat Pertolongan

Kabid Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Cashtry Meher saat memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. (Istimewa)

JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan bahwa pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi saat berobat ke pusat layanan kesehatan. Sebab, mereka juga pasien yang membutuhkan pertolongan medis.

Kabid Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Cashtry Meher mengatakan, keberhasilan JKN tidak bisa diukur dengan jumlah kepesertaan yang terdaftar. Melainkan bentuk pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

JKN dianggap sebagai instrumen penting dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Disederhanakannya akses harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“JKN bukan sekadar sistem kepesertaan atau mekanisme pembiayaan. Esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari manfaat nyata yang diterima pasien,” ujar Cashtry, Jumat (13/11).

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Kualitas layanan harus tergambar dari kemudahan akses yang diberikan kepada pasien. Pendaftaran bisa dilakukan dengan NIK atau KTP, sehingga tidak hanya terpaku pada aplikasi Mobile JKN.

Menurut Cashtry, digitalisasi merupakan langkah positif untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian pelayanan. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan keberagaman kondisi masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat rentan, dan pasien dengan penyakit kronis.

“Teknologi seharusnya memperpendek jarak antara masyarakat dan pelayanan kesehatan, bukan menciptakan hambatan baru. Digitalisasi harus mempermudah pasien, tanpa menghilangkan akses langsung bagi mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang adanya diskriminasi kepada pasien JKN harus dijalankan oleh rumah sakit. Selain itu, waktu antrean pasien perlu dibuat sesingkat mungkin.

Menurutnya, kesetaraan pelayanan merupakan prinsip mendasar dalam sistem jaminan kesehatan. Status kepesertaan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan mutu maupun sikap pelayanan. Setiap pasien harus memperoleh penanganan berdasarkan kebutuhan medis dan standar profesi.

“Pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, bukan untuk dinilai berdasarkan cara pembiayaannya. Kesetaraan pelayanan harus menjadi budaya di seluruh fasilitas kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cashtry mengingatkan bahwa perluasan akses harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fasilitas kesehatan. Penambahan jumlah peserta dan pemanfaatan layanan perlu didukung ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, tempat tidur, alat kesehatan, obat-obatan, serta sistem rujukan yang efektif.

Mekanisme rujukan, lanjutnya, juga perlu terus dievaluasi agar mampu menjamin kesinambungan pelayanan tanpa menciptakan hambatan administratif maupun keterlambatan penanganan yang tidak diperlukan.

Dalam konteks pembiayaan, Cashtry menilai perencanaan anggaran kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan riil pelayanan masyarakat dan keberlanjutan fasilitas kesehatan.

Pada 2027, anggaran program prioritas transformasi kesehatan tercatat sebesar Rp115,9 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp128,6 triliun pada 2026. Sementara itu, pagu belanja pusat Kementerian Kesehatan yang disetujui Komisi IX DPR sekitar Rp102,12 triliun. Kementerian Kesehatan juga mengusulkan tambahan anggaran Rp28,36 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk pelayanan kesehatan lanjutan, revitalisasi rumah sakit, obat, dan vaksin.

“Pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai investasi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Setiap alokasi anggaran perlu mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan,” tandasnya.