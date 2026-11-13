Makin Unggul di Bidang Ortopedi, Mayapada Healthcare Catat Dua Pencapaian Terbaru

JawaPos.com– Mayapada Healthcare mencatat dua pencapaian penting dalam pengembangan Orthopedic Center di Jakarta dan Surabaya. Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) berhasil meraih Clinical Care Program Certification (CCPC) dari Joint Commission International (JCI) untuk layanan operasi penggantian sendi lutut total (Total Knee Replacement/TKR).

Sementara itu, Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) berhasil mencatat 100 tindakan penggantian sendi lutut berbantuan robotik VELYS™ untuk menangani berbagai kasus

kerusakan sendi lutut, sejak teknologi tersebut diperkenalkan pada Juli 2025.

Seluruh tindakan ini dipadukan dengan

protokol modern Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) untuk mendukung pemulihan pasien lebih cepat dan

nyaman.

Chief Medical Officer Mayapada Healthcare, dr. Dini Handayani, MD, MARS, FISQua, FIPC, menyampaikan bahwa kedua pencapaian tersebut menunjukkan penguatan layanan ortopedi dalam jaringan rumah sakit di bawah naungan Mayapada Healthcare dari sisi standar mutu klinis, keahlian dan kompetensi tenaga medis untuk mengikuti evidencebased protocol, hingga inovasi teknologi.

“Layanan ortopedi yang unggul tidak cukup hanya mengandalkan teknologi canggih. Standar keselamatan, ketepatan

tindakan, dan kualitas pemulihan harus berjalan beriringan. Melalui pencapaian Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan Mayapada Hospital Surabaya, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan ortopedi berstandar internasional yang semakin dekat, dengan penanganan yang aman, personal, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien,” jelas dr. Dini.

Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) berhasil meraih Clinical Care Program Certification (CCPC) dari Joint

Commission International (JCI) untuk layanan ortopedi khususnya dalam tindakan penggantian sendi lutut total (Total

Knee Replacement/TKR), sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi ini.

JCI merupakan lembaga internasional yang mengevaluasi mutu dan keselamatan layanan kesehatan, sementara CCPC

merupakan sertifikasi yang menilai kualitas program klinis berdasarkan standar internasional, mulai dari ketepatan

diagnosis, perencanaan operasi, keselamatan pasien, hingga pemulihan setelah tindakan.

Bagi pasien, sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa setiap tahapan perawatan tindakan TKR di MHJS dijalankan

dengan protokol klinis terstandar berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice) dan berorientasi pada keselamatan pasien, mencakup persiapan operasi, tindakan, perawatan pascaoperasi, rehabilitasi, hingga pemulangan pasien, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan dan proses pemulihan lebih terarah.

Layanan TKR di MHJS turut didukung teknologi robotik CUVIS Joint Robotic System, yang membantu dokter

melakukan perencanaan dan tindakan penggantian sendi lutut secara presisi dan personal sesuai anatomi pasien.

Melalui kombinasi standar internasional, teknologi robotik, dan kolaborasi tim multidisiplin, Orthopedic Center MHJS

menghadirkan layanan ortopedi yang lebih unggul dengan penanganan yang presisi dan lebih personal untuk membantu pasien mengurangi nyeri, kembali bergerak nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Di Surabaya, Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) menjadi pionir dalam melakukan prosedur advancedpenggantian sendi lutut total (Total Knee Replacement/TKR) pertama di Jawa Timur dan Indonesia Timur dengan teknologi VELYS™ (VELYS™ Robotic-Assisted Solution) pada Juli 2025.

Hingga Oktober 2026, MHSB sukses mencatat 100 tindakan penggantian sendi lutut berbantuan teknologi robotik VELYS™, yang mencakup kasus penggantian sendi lutut total (Total Knee Replacement/TKR) maupun penggantian sebagian sendi lutut yang mengalami kerusakan

(Unicompartmental Knee Arthroplasty/UKA).

Seluruh tindakan tersebut didukung penerapan protokol ERAS®, yang

melengkapi presisi operasi robotik dengan pendekatan pemulihan terstandardisasi agar pasien dapat lebih cepat

kembali berjalan dan beraktivitas dengan nyaman.

MHSB merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ERAS® untuk prosedur TKR berbantuan

teknologi VELYS™ Robotic-Assisted Solution. Sertifikasi tersebut berhasil diraih hanya dalam lima bulan, lebih cepat dibandingkan proses implementasi ERAS® yang umumnya berlangsung hingga 10 bulan.

Pencapaian ini menegaskan

kapabilitas tim multidisiplin MHSB dalam menerapkan protokol pemulihan yang terstandardisasi secara konsisten.Prof. Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp.OT, Subsp. P L (K) menjelaskan bahwa perpaduan teknologi robotik dan ERAS memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh bagi pasien yang membutuhkan penggantian sendi lutut.

“Operasi yang presisi adalah langkah awal, tetapi keberhasilan sesungguhnya juga terlihat dari bagaimana pasien dapat kembali bergerak. Teknologi robotik membantu kami melakukan tindakan dengan lebih personal menyesuaikan

anatomi lutut pasien, sementara protokol ERAS mendukung pengendalian nyeri dan mobilisasi dini. Dengan pendekatan ini, pasien dapat menjalani pemulihan lebih nyaman dan kembali beraktivitas lebih cepat, bahkan dapat kembali ke rumah kurang dari 2 hari pascaoperasi,” jelas Prof. Dwikora.

Operasi lutut robotik dengan protokol modern ERAS di MHSB melibatkan kolaborasi tim multidisiplin, dipimpin oleh

Prof. Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp.OT, Subsp. P L (K) bersama dr. Agus Setiyana, Sp.An dalam manajemen anestesi dan nyeri, serta dr. Yohan Christian Suisan, Sp.KFR, M.Ked.Klin dalam rehabilitasi medik.

Melalui pendekatan ini, pasien dapat mulai bergerak lebih cepat setelah operasi dan menjalani rawat inap yang lebih

singkat. Tindakan juga dapat dilakukan tanpa pemasangan selang urine (kateter) dan tanpa alat pembendung aliran

darah (torniket), sesuai kondisi pasien, sehingga proses pemulihan menjadi lebih nyaman.