Jangan Abaikan Penyakit Ini, Gagal Jantung hingga Osteoporosis Butuh Penanganan Sejak Dini

JawaPos.com - Gagal jantung, paru interstisial, hingga osteoporosis bukan masalah kesehatan yang bisa dianggap sepele. Ketiganya membutuhkan deteksi dini dan penanganan berkelanjutan untuk mencegah kondisi pasien semakin memburuk.

Selain pengobatan, ketepatan diagnosis dan pemantauan medis juga menentukan keberhasilan perawatan. Terutama pada pasien dengan penyakit kronis dan kelompok lanjut usia.

Gagal jantung misalnya. Sakit ini dapat mengganggu kemampuan tubuh menjalankan aktivitas sehari-hari karena jantung tidak mampu memompa darah secara optimal.

Sementara itu, penyakit paru interstisial berisiko menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru. Adapun osteoporosis membuat tulang semakin rapuh sehingga risiko patah tulang meningkat, bahkan akibat benturan ringan.

Ketiga persoalan tersebut membutuhkan pendekatan medis yang berbeda. Namun, ada satu kesamaan. Yakni pasien memerlukan pemeriksaan yang tepat, penanganan sesuai kondisi, serta pemantauan secara berkala.

Pentingnya penguatan layanan kesehatan untuk menangani penyakit kompleks ini kembali menjadi perhatian dalam momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 yang mengusung tema Sehat untuk Semua.

Tema tersebut menekankan bahwa akses kesehatan tidak sebatas ketersediaan obat dan fasilitas pengobatan. Kemampuan rumah sakit dalam mendiagnosis penyakit, menyediakan tenaga medis kompeten, serta memastikan kesinambungan perawatan juga menjadi bagian penting dari pemerataan layanan kesehatan.

Presiden Direktur PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL), Christophe Piganiol, mengatakan transformasi kesehatan Indonesia membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk institusi kesehatan dan mitra pendukung layanan medis.

“Para tenaga medis berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, sementara APL bangga dapat mengambil peran sebagai mitra pendukung dengan memperkuat kapabilitas mereka dalam penanganan terapi kritis melalui pelatihan lanjutan, penyempurnaan alur pelayanan klinis, serta berbagi praktik terbaik,” kata Christophe.

Gagal Jantung Bisa Mengganggu Aktivitas Sehari-hari

Gagal jantung merupakan kondisi ketika organ jantung tidak mampu memompa darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Akibatnya, pasien bisa mengalami sesak napas, mudah lelah, hingga pembengkakan pada kaki.

Kondisi ini membutuhkan pengobatan jangka panjang dan pemantauan teratur. Tanpa penanganan yang tepat, gagal jantung dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan meningkatkan risiko rawat inap berulang.

Karena itu, rumah sakit perlu memiliki layanan khusus yang memungkinkan pasien mendapatkan pemeriksaan dan terapi secara terkoordinasi.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah klinik gagal jantung (Heart Failure Clinic). Layanan ini mendukung penerapan panduan klinis dan optimalisasi Terapi Medis Fundamental atau Foundational Medical Therapy (FMT).

Melalui inisiatif tersebut, APL mendukung pelatihan tenaga medis, penyempurnaan alur pelayanan klinis, serta pertukaran praktik terbaik dalam penanganan gagal jantung.

Sepanjang 2026, dukungan diberikan kepada RS Santo Borromeus Bandung, Siloam Hospitals Kebon Jeruk ACCC Jakarta, Mandaya Royal Hospital Puri, dan Siloam Heart Hospital.

Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien sekaligus mengembangkan pusat rujukan regional untuk penyakit gagal jantung.

Penyakit Paru Interstisial Kerap Membutuhkan Pemeriksaan Kompleks

Selain jantung, penyakit paru interstisial atau Interstitial Lung Disease (ILD) juga membutuhkan perhatian karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru.

ILD merupakan kelompok penyakit yang memengaruhi jaringan di sekitar kantung udara paru-paru. Peradangan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut atau fibrosis sehingga fungsi paru-paru terganggu.

Pasien umumnya dapat mengalami sesak napas dan batuk kering berkepanjangan. Namun, gejala tersebut tidak selalu cukup untuk memastikan jenis penyakit yang dialami.

Diagnosis ILD membutuhkan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemanfaatan High-Resolution Computed Tomography (HRCT). Teknologi pencitraan ini membantu dokter melihat kondisi jaringan paru-paru secara lebih terperinci.

Penanganannya juga tidak bisa hanya mengandalkan satu bidang spesialisasi. Dokter paru, reumatologi, dan radiologi perlu berkolaborasi untuk mengevaluasi kondisi pasien.

Melalui pengembangan ILD Center, rumah sakit didorong meningkatkan koordinasi antardokter spesialis, mempercepat rujukan pasien, serta memastikan pemantauan perkembangan penyakit berjalan konsisten.

Dengan diagnosis yang lebih akurat, pasien diharapkan bisa memperoleh intervensi medis sesuai kondisi sebelum kerusakan paru-paru berkembang lebih jauh.

Osteoporosis Meningkatkan Risiko Patah Tulang

Masalah kesehatan ketiga yang tidak kalah penting adalah osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan kepadatan dan kekuatan tulang menurun sehingga tulang lebih mudah patah.

Risiko osteoporosis meningkat seiring bertambahnya usia. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena patah tulang pada kelompok lanjut usia dapat berdampak panjang terhadap mobilitas dan kemandirian pasien.

Bahkan, seseorang yang pernah mengalami patah tulang akibat osteoporosis berisiko mengalami kejadian serupa apabila faktor penyebabnya tidak ditangani.

Karena itu, perawatan tidak cukup hanya dengan memperbaiki tulang yang patah. Pasien juga perlu menjalani evaluasi kesehatan tulang dan mendapatkan penanganan untuk mengurangi risiko patah tulang berikutnya.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Fracture Liaison Service (FLS). Layanan ini membantu rumah sakit mengidentifikasi pasien dengan risiko patah tulang, melakukan evaluasi osteoporosis, dan memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan.

APL mengklaim mendukung penerapan kerangka kerja FLS dari International Osteoporosis Foundation (IOF) bersama sejumlah rumah sakit di Indonesia.

Sejauh ini, program tersebut telah diterapkan di RS Santo Borromeus Bandung, Siloam Hospitals Mampang, RS Bedah Siaga Banjarmasin, dan Mandaya Royal Puri Tangerang.

Deteksi Dini dan Penanganan Terintegrasi Jadi Kunci

Gagal jantung, penyakit paru interstisial, dan osteoporosis menunjukkan bahwa sejumlah penyakit membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada pemberian obat atau tindakan medis awal.

Pasien membutuhkan sistem perawatan yang memungkinkan dokter melakukan diagnosis secara tepat, menentukan terapi sesuai kondisi, serta memantau perkembangan penyakit dalam jangka panjang.

Ketersediaan layanan spesialistik juga penting agar pasien tidak terlambat mendapatkan penanganan. Terlebih, penyakit kronis dan gangguan kesehatan pada kelompok lanjut usia dapat memerlukan keterlibatan beberapa dokter spesialis sekaligus.

Christophe mengatakan kolaborasi dengan institusi kesehatan menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan rumah sakit dalam menangani kondisi medis kompleks.

Menurut dia, penguatan kapasitas tenaga medis dan standardisasi penanganan diperlukan untuk mendekatkan layanan kesehatan yang lebih maju kepada masyarakat.