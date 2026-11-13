Bukan Covid-19 Varian PJ.2.1, Ternyata Paling Banyak Secara Global Varian ST.1 

Varian baru Covid PJ.2.1 menyebar secara global. (NDTV)

JawaPos.com - Subvarian PJ.2.1 Covid-19 tengah menjadi sorotan. Hal ini karena telah menyebar di beberapa negara. Namun berdasarkan data GISAID, Varian ST.1 menjadi jenis Covid-19 yang paling banyak ditemukan secara global pada November 2026.

GISAID mencatat, proporsi varian ST.1 mencapai 28,57 persen. Adapun varian Covid-19 PJ.2.1 berada di posisi kedua dengan persentase 14,29 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman mengatakan, pemantauan terhadap perkembangan varian Covid-19 terus dilakukan melalui deteksi, pendataan, dan pelaporan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa (KLB).

"Deteksi, pendataan, dan pelaporan semua penyakit menular yang berpotensi wabah/KLB tetap kita pantau. Saat ini belum ada kekhususan," ujar Aji saat dihubungi, Jumat (13/11).

Berdasarkan data GISAID, selain ST.1 dan PJ.2.1, terdapat sejumlah varian lain yang masuk dalam kategori Variant Under Monitoring (VUM) atau varian dalam pemantauan. Di antaranya XFG, TK.1, dan TA.1 yang masing-masing memiliki proporsi 7,14 persen.

ST.1 sendiri tidak memiliki gejala khas yang membedakannya dari varian Covid-19 lainnya. Gejalanya secara umum masih menyerupai infeksi Covid-19 yang selama ini dikenal.

Penularan ST.1 terutama terjadi melalui saluran pernapasan dan aerosol. Berdasarkan karakteristik dalam data pemantauan, varian ini juga dinilai tidak lebih menular dibandingkan XFG. Bahkan, tingkat keparahan penyakit akibat ST.1 dilaporkan lebih ringan dibandingkan XFG.

Sementara itu, varian PJ.2.1 yang belakangan menjadi perhatian karena penyebarannya di sejumlah negara menempati posisi kedua dalam pemantauan global. Varian turunan Omicron tersebut pertama kali terdeteksi di Kanada pada Mei 2026, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.