Tanpa Disadari 7 Kebiasaan Sehari-hari Ini Dapat Merusak Gigi 

JawaPos.com - Menjaga kesehatan gigi merupakan hal penting yang perlu dilakukan setiap hari. Sebab, gigi yang sehat tidak hanya mendukung penampilan, tetapi juga membantu menjaga fungsi mulut dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Namun, menjaga kesehatan gigi tidak cukup hanya dengan menyikat gigi secara rutin. Hal tersebut juga perlu diimbangi dengan menghindari aktivitas yang dapat memberikan dampak buruk bagi gigi.

Pasalnya, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat merusak gigi. Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari terkikisnya enamel hingga gigi retak dan berlubang.

Melansir dari American Dental Association (ADA) dan WebMD, Kamis (12/11), berikut beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat merusak gigi.

1. Mengunyah Es Batu

Salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat merusak gigi adalah sering mengunyah es batu. Kebiasaan ini mungkin terasa menyegarkan, terlebih saat cuaca panas. Namun, tekstur es batu yang keras dapat memberikan tekanan berlebih pada gigi. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini berisiko menyebabkan gigi retak, terkelupas, bahkan patah.

2. Menggigit Kuku

Menggigit kuku sering dilakukan tanpa sadar, terutama ketika merasa gugup, bosan, atau sedang berkonsentrasi. Meski terlihat sepele, kebiasaan ini dapat memberikan tekanan berulang pada gigi.

Tekanan tersebut berisiko menyebabkan gigi retak atau terkelupas. Selain itu, posisi rahang yang terus-menerus digunakan untuk menggigit kuku juga dapat memicu gangguan pada sendi rahang.

3. Menggemeretakkan Gigi

Sebagian orang memiliki kebiasaan menggemeretakkan gigi, baik secara sadar maupun tanpa disadari, terutama ketika sedang tidur. Jika berlangsung terus-menerus, tekanan yang diberikan dapat membuat enamel terkikis dan menyebabkan gigi retak. Kondisi ini juga bisa menimbulkan nyeri pada rahang dan sakit kepala.

4. Menyikat Gigi Terlalu Keras

Menyikat gigi terlalu keras justru dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan gigi. Alih-alih membuat gigi lebih bersih, kebiasaan ini dapat merusak lapisan enamel yang melindungi permukaan gigi.

Ketika enamel terkikis, gigi menjadi lebih sensitif terhadap makanan atau minuman dingin. Untuk menghindarinya, gunakan sikat gigi berbulu lembut dan bersihkan gigi dengan tekanan yang tidak berlebihan.

5. Membuka Sesuatu dengan Gigi

Menggunakan gigi untuk membuka tutup botol, merobek plastik, atau menggigit kemasan terkadang dianggap lebih praktis. Padahal, gigi tidak dirancang untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Tekanan yang muncul saat menggigit atau menarik benda dapat menyebabkan gigi retak, terkelupas, bahkan patah. Sebaiknya, gunakan alat yang sesuai untuk membuka kemasan agar gigi tetap terlindungi.

6. Terlalu Sering Mengonsumsi Camilan Manis

Kebiasaan mengonsumsi camilan secara berlebihan, terutama makanan yang tinggi gula, juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan gigi. Kandungan gula tersebut dapat dimanfaatkan oleh bakteri di dalam mulut untuk menghasilkan asam yang merusak enamel.

Selain itu, terlalu sering mengonsumsi camilan dapat membuat gigi lebih sering terpapar asam. Oleh karena itu, batasi frekuensi ngemil dan pilih camilan yang rendah gula untuk membantu menjaga kesehatan gigi.

7. Merokok

Kebiasaan merokok dan menggunakan produk tembakau lainnya juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan gigi dan mulut. Kandungan dalam tembakau dapat menyebabkan perubahan warna gigi menjadi kekuningan serta meningkatkan risiko penyakit gusi yang berujung pada kehilangan gigi.

Selain itu, penggunaan tembakau juga dapat meningkatkan risiko kanker mulut, bibir, dan lidah. Oleh karena itu, menghentikan kebiasaan merokok menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.