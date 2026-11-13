IDAI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Sistem Penilaian RS yang Utamakan Pendapatan

JawaPos.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sistem penilaian kinerja rumah sakit dan dokter di Indonesia, yang dinilai semakin bertumpu pada pendapatan.

Organisasi profesi dokter anak tersebut menilai, ukuran finansial tidak boleh menjadi indikator utama penilaian kinerja.

Karena hal itu berpotensi mengabaikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, hingga upaya pencegahan penyakit.

"Dokter yang berhasil mencegah anak Indonesia yang sakit parah, di laporan pendapatan bisa tampak seperti tidak berbuat apa-apa," demikian salah satu pernyataan dalam surat terbuka IDAI tersebut, dikutip Jumat (13/11).

IDAI menegaskan, pihaknya mendukung upaya efisiensi dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rumah sakit memang harus memiliki kondisi keuangan yang sehat, tapi DAI menilai persoalan muncul ketika pendapatan dijadikan ukuran utama keberhasilan pelayanan.

Menurut IDAI, dokter yang mampu menegakkan diagnosis secara tepat dan menghindari pemeriksaan berlebihan justru berpotensi menghasilkan pendapatan lebih kecil.

Padahal, praktik tersebut merupakan bagian dari pelayanan medis yang berkualitas dan efisien.

IDAI juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan penyakit pada anak seharusnya mendapat penilaian yang setara dengan tindakan pengobatan.

Imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, edukasi keluarga, serta deteksi dini penyakit memiliki manfaat besar bagi kesehatan anak, meskipun kontribusinya tidak selalu terlihat dalam pendapatan rumah sakit.

Selain itu, IDAI menyoroti perbedaan kebutuhan biaya perawatan pasien meskipun memiliki diagnosis penyakit yang sama.

Penyakit penyerta, komplikasi, hingga kebutuhan perawatan intensif dapat membuat penggunaan sumber daya medis berbeda antara satu pasien dan lainnya.

Karena itu, IDAI meminta pemerintah melibatkan dokter dan organisasi profesi dalam penyusunan sistem Indonesia Diagnosis Related Groups (i-DRG).

Sistem tersebut diharapkan mampu memperhitungkan kebutuhan pelayanan secara lebih adil.

Persoalan lain yang disoroti adalah beban rumah sakit pendidikan. Selain menangani pasien rujukan dengan kasus kompleks, rumah sakit pendidikan juga memiliki tanggung jawab mendidik dokter spesialis dan subspesialis.

Sementara itu, biaya pendidikan tidak seluruhnya tercermin dalam komponen biaya pelayanan pasien.

IDAI meminta pemerintah mempertimbangkan beban pendidikan tersebut secara transparan dan komprehensif dalam sistem penilaian rumah sakit.

Dalam surat yang sama, IDAI juga meminta agar indikator penilaian pelayanan kesehatan tidak hanya mengukur jumlah tindakan medis.

Sebab, semakin banyak tindakan yang dilakukan belum tentu menunjukkan kualitas pelayanan yang semakin baik.

Menurut IDAI, penilaian seharusnya turut memperhitungkan komplikasi yang dapat dicegah, keselamatan pasien, tumbuh kembang, serta kualitas hidup anak.

"Tujuan rumah sakit adalah kesehatan. Rumah sakit memang perlu sehat secara finansial agar terus melayani warga. Tetapi tujuan utamanya tetaplah untuk menghasilkan kesehatan, bukan hanya sekadar pendapatan," tulis IDAI.

Melalui surat tersebut, para dokter anak berharap Prabowo mempertimbangkan keseimbangan antara indikator keuangan, mutu pelayanan, dan hasil kesehatan pasien.

IDAI juga mengaitkan harapan itu dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).