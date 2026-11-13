Gen Z Makin Peduli Lingkungan, Akses Konsumsi Berkelanjutan Jadi Tantangan Berikutnya

JawaPos.com - Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan terus meningkat.

Penggunaan kembali kemasan dan pengurangan sampah plastik menjadi bagian dari perubahan pola konsumsi yang mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Riset Jakpat bertajuk Sustainable Living & The Plastic Pivot: Responding to Market Changes mencatat, 87 persen masyarakat Indonesia memiliki kesadaran terhadap gaya hidup berkelanjutan. Bahkan, 97 persen responden telah menerapkan setidaknya satu kebiasaan ramah lingkungan.

Sebanyak 80 persen responden juga menyatakan ingin mempertahankan kebiasaan tersebut pada masa mendatang.

Gen Z tercatat sebagai kelompok dengan tingkat kesadaran, penerapan, dan niat menjalankan gaya hidup berkelanjutan tertinggi dibandingkan generasi lainnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Prinsip ini mengutamakan pengurangan penggunaan plastik, pemakaian kembali produk atau kemasan, serta daur ulang material yang sudah tidak dapat digunakan kembali.

United Nations Environment Programme (UNEP) melalui laporan Turning off the Tap (2023) memperkirakan polusi plastik global dapat ditekan hingga 80 persen pada 2040.

Target tersebut dapat dicapai melalui pengurangan produksi dan konsumsi plastik, perluasan penggunaan kembali, serta peningkatan daur ulang.

Namun, penerapan gaya hidup berkelanjutan membutuhkan pilihan yang mudah dijangkau masyarakat. Faktor harga, akses, dan kepraktisan menjadi pertimbangan agar kebiasaan tersebut dapat dilakukan secara konsisten.

Salah satu penerapannya terlihat pada layanan air minum isi ulang yang menggunakan kembali botol galon. Model konsumsi ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan galon yang sudah dimiliki sehingga mengurangi kebutuhan kemasan baru.

Air Minum BIRU telah menjalankan model layanan tersebut sejak 2002. Perusahaan ini mengajak konsumen membawa galon 19 liter untuk digunakan kembali melalui jaringan depo air minum isi ulang.

Hingga 2026, jaringan Air Minum BIRU telah mencapai lebih dari 845 gerai yang tersebar di 15 provinsi dan 47 kota di Indonesia. Layanan tersebut juga menawarkan harga air minum isi ulang sekitar sepertiga dari harga air minum dalam kemasan dengan kualitas yang setara.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, lebih dari 1,3 miliar liter air minum telah diisi ulang melalui Depo Air Minum BIRU. Angka tersebut menunjukkan besarnya pemanfaatan layanan isi ulang dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pendiri dan Direktur Air Minum BIRU Yantje Wongso menyampaikan, keberlanjutan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurut dia, perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama.

“Kami terus percaya dan mengajak bahwa keberlanjutan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama,” ujar Yantje.

Dia berharap kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dapat didukung dengan pilihan konsumsi dan ekosistem yang memudahkan penerapan kebiasaan ramah lingkungan.

“Perubahan tidak harus selalu dimulai dari langkah besar. Langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama dapat membawa dampak yang lebih luas bagi masa depan,” katanya.

Yantje menjelaskan, penggunaan kembali galon menjadi bagian dari upaya perusahaan mengurangi pemakaian kemasan plastik sekali pakai.