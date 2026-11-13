Daftar Varian COVID-19 dari Wuhan hingga 2026, Delta Masih jadi yang Paling Mematikan

JawaPos.com - Pandemi COVID-19 telah melewati berbagai fase sejak pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019. Virus SARS-CoV-2 terus mengalami mutasi dan melahirkan sejumlah varian, mulai dari Alpha, Beta, Gamma, Delta, hingga Omicron yang kemudian berkembang menjadi berbagai subvarian.

Dari seluruh varian yang pernah mendominasi pandemi, Delta dikenal sebagai salah satu yang paling berbahaya karena berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit berat, rawat inap, dan kematian.

Perjalanan mutasi virus tersebut turut mengubah karakter pandemi. Pada awal kemunculannya, SARS-CoV-2 menjadi perhatian karena menyebabkan gangguan pernapasan serius dan pneumonia. Seiring waktu, sejumlah varian baru muncul dengan kemampuan penularan lebih tinggi serta kemampuan menghindari sebagian respons kekebalan tubuh.

Hingga 2026, keluarga Omicron masih menjadi garis keturunan utama SARS-CoV-2 yang beredar. Sejumlah subvarian baru terus dipantau untuk mengetahui kemungkinan perubahan karakteristik virus, termasuk kemampuan penularan dan risiko penyakit berat.

Perjalanan Varian COVID-19 dari Wuhan hingga 2026 Jika dilihat dari perkembangannya, perubahan SARS-CoV-2 tidak terjadi sekaligus. Virus ini mengalami mutasi secara bertahap ketika menyebar dan bereplikasi di dalam tubuh manusia.

Sebagian perubahan tidak memberikan dampak besar, tetapi beberapa mutasi membuat virus lebih mudah menular atau mampu menghindari sebagian perlindungan antibodi.

Berikut JawaPos.com rangkum perjalanan sejumlah varian COVID-19 yang pernah muncul dan mendominasi penyebaran di berbagai negara.

1. Galur Asli Wuhan (Akhir 2019–Awal 2020) Perjalanan COVID-19 bermula ketika kasus pneumonia misterius teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Virus penyebabnya kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2.

Pada fase awal pandemi, virus masih berada dalam kelompok galur awal yang kemudian diklasifikasikan melalui analisis genetik, termasuk klade L dan S. Penyebarannya berlangsung cepat hingga mencapai berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika.

Seiring penyebaran, virus mengalami perubahan genetik. Salah satu mutasi penting yang kemudian mendominasi penyebaran global adalah D614G pada protein spike. Mutasi ini membantu meningkatkan kemampuan penularan virus dibandingkan galur awal.

2. Varian Alpha (Inggris, 2020) Varian Alpha atau B.1.1.7 pertama kali diidentifikasi di Inggris pada September 2020. Kemunculannya menjadi salah satu penanda bahwa SARS-CoV-2 mulai mengalami perubahan yang berdampak besar terhadap penyebaran pandemi.

Alpha memiliki sejumlah mutasi pada protein spike yang membuatnya lebih mudah menular dibandingkan galur sebelumnya. Varian ini kemudian menyebar ke berbagai negara dan menjadi dominan di sejumlah wilayah pada awal 2021.

Peningkatan penularan Alpha juga membuat sejumlah negara kembali memperketat pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan lonjakan kasus.

3. Varian Beta (Afrika Selatan, 2020) Beta atau B.1.351 pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan pada 2020. Varian ini menarik perhatian peneliti karena memiliki mutasi pada protein spike yang dapat mengurangi kemampuan sebagian antibodi dalam mengenali virus.

Salah satu mutasi yang menjadi perhatian adalah E484K. Perubahan tersebut berkaitan dengan kemampuan virus menghindari sebagian respons antibodi, termasuk yang terbentuk setelah infeksi maupun vaksinasi.

Meski demikian, kemampuan menghindari antibodi tidak otomatis membuat Beta lebih mematikan. Karakteristik utamanya justru berkaitan dengan potensi penurunan perlindungan terhadap infeksi.

4. Varian Gamma (Brasil, 2020) Gamma atau P.1 pertama kali ditemukan di Brasil, terutama dalam kaitannya dengan lonjakan kasus di Manaus pada akhir 2020.

Seperti Beta, Gamma membawa mutasi pada protein spike yang berpotensi mengurangi kemampuan antibodi dalam menetralisasi virus. Varian ini juga memiliki kemampuan penularan lebih tinggi dibandingkan galur awal.

Kemunculan Gamma menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 masih berpeluang mengalami infeksi ulang akibat perubahan karakter virus.

5. Varian Epsilon (Amerika Serikat, 2020) Epsilon merupakan nama yang digunakan untuk dua garis keturunan SARS-CoV-2, yakni B.1.427 dan B.1.429. Varian ini pertama kali teridentifikasi di California, Amerika Serikat.

Epsilon membawa mutasi pada protein spike yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan penularan dan penurunan netralisasi oleh sebagian antibodi.

Namun, penyebarannya kemudian menurun setelah varian lain dengan kemampuan penularan lebih tinggi mengambil alih dominasi.

6. Varian Lambda (Peru, 2020) Lambda atau C.37 pertama kali teridentifikasi di Peru pada 2020. Varian ini kemudian menyebar ke sejumlah negara di Amerika Selatan.

Lambda memiliki beberapa mutasi pada protein spike yang memunculkan kekhawatiran terkait kemampuan menghindari respons antibodi. Penyebarannya sempat meningkat ketika sejumlah negara di kawasan tersebut menghadapi gelombang kasus COVID-19.

Namun, Lambda tidak bertahan sebagai varian dominan secara global setelah munculnya Delta dan Omicron.

7. Varian Delta (India, 2020–2021) Delta atau B.1.617.2 pertama kali teridentifikasi di India pada akhir 2020. Varian ini kemudian menjadi salah satu penyebab utama lonjakan kasus COVID-19 di berbagai negara pada 2021.

Delta memiliki kemampuan penularan tinggi dan berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit berat. Gelombang penyebarannya membuat rumah sakit di sejumlah negara kewalahan menghadapi lonjakan pasien yang membutuhkan perawatan intensif.

Salah satu karakteristik Delta adalah kemampuannya menginfeksi saluran pernapasan dengan efisien. Infeksi dapat berkembang menjadi pneumonia berat, gangguan pernapasan, hingga penurunan kadar oksigen dalam darah.

Sejumlah penelitian epidemiologis juga menemukan bahwa pasien yang terinfeksi Delta memiliki risiko rawat inap lebih tinggi dibandingkan pasien yang terinfeksi Alpha.

Pada periode tersebut, pasien COVID-19 dengan kondisi berat banyak mengalami penurunan saturasi oksigen atau hipoksemia. Sebagian pasien bahkan mengalami happy hypoxia, yakni kondisi ketika kadar oksigen dalam darah turun tanpa disertai keluhan sesak napas yang sebanding dengan tingkat kekurangan oksigen.

Risiko penyakit berat terutama mengancam kelompok lanjut usia, orang dengan penyakit penyerta, serta masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap.

8. Varian Omicron (Afrika Selatan, 2021) Omicron atau B.1.1.529 teridentifikasi di Afrika Selatan pada November 2021. Kemunculannya menjadi titik perubahan besar dalam perjalanan pandemi COVID-19.

Berbeda dengan varian sebelumnya, Omicron membawa banyak mutasi pada protein spike. Perubahan tersebut membuatnya mampu menghindari sebagian perlindungan antibodi dari vaksinasi maupun infeksi sebelumnya.

Omicron juga memiliki kemampuan penularan yang sangat tinggi. Dalam waktu relatif singkat, varian ini menggantikan Delta sebagai penyebab utama infeksi di berbagai negara.

Meski lebih mudah menular, risiko penyakit berat pada Omicron secara umum lebih rendah dibandingkan Delta. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk karakter biologis virus, kekebalan masyarakat yang terbentuk melalui vaksinasi dan infeksi sebelumnya, serta perlindungan terhadap penyakit berat.

9. Subvarian Omicron BA.1, BA.2, dan BA.5 (2021–2022) Setelah Omicron menyebar secara global, muncul sejumlah subvarian yang memiliki perbedaan mutasi dan karakteristik penularan.

BA.1 menjadi subvarian pertama yang mendominasi gelombang Omicron. Kemudian, BA.2 menyebar luas dan menggantikan BA.1 di sejumlah negara.

Berikutnya, BA.5 menjadi salah satu subvarian dominan pada 2022. Subvarian ini memiliki kemampuan menghindari sebagian antibodi sehingga meningkatkan peluang terjadinya infeksi ulang.

Munculnya subvarian tersebut menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 terus beradaptasi meskipun masyarakat sudah memiliki kekebalan dari vaksinasi maupun infeksi sebelumnya.

10. Keluarga XBB (2022–2023) XBB merupakan keluarga subvarian Omicron yang terbentuk melalui proses rekombinasi, yakni penggabungan materi genetik dari dua garis keturunan virus yang berbeda.

Salah satu keturunannya, XBB.1.5, sempat menyebar luas dan menjadi varian dominan di sejumlah negara.

Perhatian terhadap XBB terutama berkaitan dengan kemampuannya menghindari sebagian respons antibodi. Meski demikian, tidak semua subvarian XBB menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi.

11. Varian JN.1 (2023–2024) JN.1 merupakan keturunan BA.2.86 yang pertama kali teridentifikasi pada 2023. Varian ini kemudian menyebar luas dan menjadi salah satu garis keturunan Omicron yang penting dalam perkembangan pandemi.

WHO menetapkan JN.1 sebagai Variant of Interest atau varian yang menjadi perhatian pada Desember 2023.

Salah satu faktor yang mendukung penyebarannya adalah mutasi pada protein spike yang memengaruhi kemampuan virus menghadapi respons kekebalan tubuh.

JN.1 kemudian melahirkan sejumlah keturunan yang terus dipantau dalam perkembangan SARS-CoV-2 berikutnya.

12. Subvarian Omicron yang Dipantau hingga 2026 Evolusi SARS-CoV-2 belum berhenti. Hingga 2026, WHO masih memantau sejumlah subvarian Omicron yang memiliki perubahan genetik pada protein spike.

Beberapa garis keturunan yang menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut antara lain:

- NB.1.8.1, keturunan JN.1 yang memiliki sejumlah perubahan pada protein spike dan menjadi perhatian karena potensi menghindari sebagian respons antibodi.

- XFG, garis keturunan JN.1 yang mengalami sejumlah mutasi tambahan dan menjadi salah satu varian dengan proporsi sekuens tinggi dalam pemantauan global.

- PQ.16.1.1, keturunan NB.1.8.1 yang masuk kategori varian dalam pemantauan WHO.

- BA.3.2, subvarian Omicron dengan banyak perubahan genetik yang menjadi perhatian peneliti.

WHO menggunakan kategori Variant Under Monitoring (VUM) untuk memantau varian yang memiliki perubahan genetik tertentu dan membutuhkan pengamatan lebih lanjut.

Status tersebut bukan berarti suatu varian sudah terbukti lebih berbahaya. Peneliti masih perlu mengumpulkan bukti untuk mengetahui apakah perubahan genetiknya berdampak terhadap penularan, tingkat keparahan penyakit, atau kemampuan menghindari kekebalan tubuh.

Delta, Benarkah Varian COVID-19 Paling Mematikan? Dari seluruh varian COVID-19 yang pernah mendominasi pandemi, Delta dikenal sebagai salah satu varian dengan tingkat keparahan klinis tertinggi. Varian ini berkaitan dengan peningkatan risiko rawat inap, pneumonia berat, dan kematian, terutama ketika cakupan vaksinasi masih rendah.

Ada beberapa faktor yang membuat Delta begitu berbahaya. Pertama, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pasien yang terinfeksi Delta memiliki risiko rawat inap lebih tinggi dibandingkan pasien yang terinfeksi Alpha.

Kondisi ini membuat rumah sakit di berbagai negara harus menghadapi peningkatan pasien dengan gejala berat. Kebutuhan terhadap tempat tidur perawatan intensif, oksigen medis, dan tenaga kesehatan juga meningkat.

Delta memiliki karakteristik yang memungkinkan virus menginfeksi saluran pernapasan bagian bawah secara lebih efisien dibandingkan Omicron.

Infeksi dapat berkembang menjadi pneumonia berat dan menyebabkan gangguan pertukaran oksigen di paru-paru. Pada sebagian pasien, kondisi tersebut berujung pada gagal napas.

Delta juga dikenal memiliki kemampuan penularan yang tinggi. Penelitian menemukan bahwa pasien yang terinfeksi Delta dapat memiliki jumlah materi genetik virus dalam saluran pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan pasien dengan galur sebelumnya.

Kondisi tersebut ikut mempercepat penyebaran virus di masyarakat dan meningkatkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan.

Gelombang Delta pada 2021 terjadi ketika banyak negara belum memiliki cakupan vaksinasi yang memadai.

Akibatnya, kelompok rentan menghadapi risiko lebih besar mengalami komplikasi. Lonjakan pasien dengan kondisi berat juga membuat kapasitas layanan kesehatan di sejumlah negara tertekan.

Meski demikian, menyebut Delta sebagai varian yang secara mutlak paling mematikan sepanjang sejarah COVID-19 perlu kehati-hatian. Tingkat kematian dipengaruhi banyak faktor, mulai dari usia pasien, penyakit penyerta, akses layanan kesehatan, hingga cakupan vaksinasi.

Dengan demikian, Delta lebih tepat disebut sebagai salah satu varian dengan tingkat keparahan dan risiko kematian tertinggi selama pandemi.

Meski varian Delta paling mematikan, kemunculan Omicron pada akhir 2021 mengubah karakter pandemi. Varian ini mampu menyebar lebih cepat dan menyebabkan infeksi pada orang yang sudah pernah terpapar virus maupun mendapatkan vaksinasi.

Namun, tingkat keparahan penyakit akibat Omicron secara umum lebih rendah dibandingkan Delta.

Ada beberapa faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Pertama, karakter biologis Omicron membuat virus cenderung lebih banyak bereplikasi di saluran pernapasan bagian atas dibandingkan jaringan paru-paru bagian bawah. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan risiko pneumonia berat.

Kedua, kekebalan masyarakat sudah meningkat melalui vaksinasi dan infeksi sebelumnya. Sistem kekebalan tubuh memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali virus sehingga risiko berkembangnya penyakit berat dapat ditekan.

Ketiga, penanganan COVID-19 juga semakin berkembang. Tenaga kesehatan memiliki pengalaman lebih banyak dalam menangani pasien, termasuk penggunaan obat-obatan dan terapi pendukung sesuai kondisi klinis.

Meski demikian, Omicron bukan berarti tidak berbahaya. Kelompok lanjut usia, penderita penyakit kronis, orang dengan gangguan kekebalan tubuh, serta kelompok rentan lainnya tetap berisiko mengalami komplikasi.

Apakah COVID-19 Masih Bisa Mengalami Mutasi? SARS-CoV-2 merupakan virus RNA yang terus mengalami perubahan genetik ketika bereplikasi. Karena itu, kemunculan varian dan subvarian baru merupakan bagian dari proses evolusi virus.

Mutasi tidak selalu membuat virus semakin berbahaya. Sebagian perubahan bahkan tidak memberikan keuntungan berarti bagi virus. Namun, beberapa mutasi dapat meningkatkan kemampuan penularan atau membantu virus menghindari sebagian respons kekebalan.

Itulah alasan WHO masih melakukan pemantauan terhadap berbagai garis keturunan SARS-CoV-2, termasuk XFG, NB.1.8.1, PQ.16.1.1, dan BA.3.2.

Pemantauan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan virus berpengaruh terhadap tingkat penularan, keparahan penyakit, maupun efektivitas perlindungan vaksin.

Perjalanan dari galur awal Wuhan hingga berbagai keturunan Omicron menunjukkan kemampuan SARS-CoV-2 untuk terus beradaptasi. Delta menjadi pengingat bahwa varian dengan tingkat penularan tinggi sekaligus risiko penyakit berat dapat memberikan tekanan besar terhadap sistem kesehatan.