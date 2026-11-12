WHO Awasi Varian Baru COVID-19 PJ.2.1, Apa Dampaknya bagi Kesehatan?

JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah memantau penyebaran varian baru COVID-19, PJ.2.1, yang mulai terdeteksi di sejumlah negara. Meski memiliki banyak mutasi pada bagian penting virus, sejauh ini belum ditemukan bukti bahwa varian tersebut menyebabkan penyakit lebih parah dibandingkan varian sebelumnya.

Varian SARS-CoV-2 bernama PJ.2.1 pertama kali teridentifikasi di Provinsi Ontario, Kanada, pada Mei 2026. Sejak saat itu, kasusnya dilaporkan muncul di Amerika Serikat (AS), Singapura, Australia, Selandia Baru, Israel, Prancis, dan Spanyol.

Dilansir via India Today, WHO kini terus memantau perkembangan varian tersebut untuk mengetahui pola penyebaran, karakteristik mutasi, serta kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Perhatian para ilmuwan tertuju pada PJ.2.1 karena memiliki sejumlah perubahan genetik yang cukup signifikan. Varian ini merupakan keturunan dari garis keturunan Omicron dan membawa banyak mutasi pada protein spike, bagian virus yang berfungsi menempel pada sel manusia.

Perubahan pada protein spike menjadi perhatian karena mutasi di bagian tersebut berpotensi membantu virus menghindari antibodi yang terbentuk setelah seseorang terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi.

Namun, para peneliti belum memiliki kesimpulan yang sama mengenai kemampuan PJ.2.1 dalam menghindari sistem kekebalan tubuh.

Sejumlah dokter menilai belum ada indikasi kuat bahwa varian ini lebih mampu menghindari respons imun dibandingkan varian sebelumnya. Sementara itu, sebuah penelitian awal yang belum melalui proses penelaahan sejawat (peer review) melaporkan bahwa PJ.2.1 memiliki kemampuan lebih kuat untuk berikatan dengan sel manusia.

Artinya, karakteristik biologis varian ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Penyebaran PJ.2.1 Meningkat di Amerika Serikat

Salah satu perkembangan yang membuat PJ.2.1 mendapat perhatian adalah peningkatan temuan kasus di Amerika Serikat.

Pemantauan melalui sampel air limbah menunjukkan bahwa PJ.2.1 saat ini menjadi varian dengan pertumbuhan tercepat di negara tersebut.

Pemantauan air limbah menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi peredaran virus di masyarakat. Metode ini dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan dan peningkatan aktivitas virus, termasuk ketika tidak semua orang yang terinfeksi menjalani pemeriksaan.

Meski demikian, peningkatan temuan dalam pemantauan air limbah tidak secara otomatis menunjukkan bahwa varian tersebut menyebabkan gejala lebih berat atau meningkatkan angka rawat inap.

Karena itu, para ilmuwan masih mengumpulkan data epidemiologi dan klinis untuk memahami sejauh mana PJ.2.1 berpotensi memengaruhi situasi COVID-19 secara global.

WHO sendiri menyatakan data laboratorium dan klinis yang tersedia saat ini belum menunjukkan perbedaan tingkat keparahan penyakit akibat PJ.2.1 dibandingkan varian COVID-19 sebelumnya.

Dengan kata lain, belum ada bukti bahwa orang yang terinfeksi varian ini memiliki risiko mengalami gejala berat yang lebih tinggi.

Meski begitu, bukan berarti masyarakat bisa mengabaikan risiko infeksi COVID-19. Kelompok lanjut usia dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah tetap memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi serius.

Kewaspadaan terhadap kelompok rentan masih diperlukan, terutama ketika terjadi peningkatan penularan di masyarakat.

Gejala PJ.2.1 Bisa Menyerupai Flu dan Pilek

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gejala infeksi PJ.2.1 yang dapat menyerupai flu atau pilek biasa.

WHO mengingatkan bahwa gejala saja tidak cukup untuk memastikan seseorang terinfeksi varian tersebut. Keluhan yang muncul juga tidak bisa digunakan untuk membedakan PJ.2.1 dari varian COVID-19 lainnya.

Pemeriksaan COVID-19 rutin dapat menunjukkan apakah seseorang terinfeksi SARS-CoV-2. Namun, untuk memastikan jenis varian yang menginfeksi, diperlukan pemeriksaan genetik khusus melalui proses pengurutan genom atau whole genome sequencing.

Dengan demikian, seseorang yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau keluhan pernapasan lainnya tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dirinya terinfeksi PJ.2.1.

Hingga kini, gambaran lengkap mengenai karakteristik PJ.2.1 masih terus diteliti. Para ilmuwan perlu memastikan apakah mutasi yang dimiliki varian tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi virus dalam menyebar atau menghindari respons kekebalan tubuh.

Peningkatan kasus di sejumlah negara memang menjadi alasan WHO memberikan perhatian khusus. Namun, data yang tersedia sejauh ini belum menunjukkan bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit lebih berat.