Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Penulis: Mohamad Nur Asikin
Jumat, 13 November 2026 | 03.34 WIB

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan layanan tersebut di Puskesmas Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (12/11/2026). (Istimewa). - Image

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan layanan tersebut di Puskesmas Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (12/11/2026). (Istimewa).

JawaPos.com – Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis gratis yang dihadirkan di 25 Puskesmas se-Banyuwangi dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.

Sebanyak 25 dokter spesialis diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan layanan tersebut di Puskesmas Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kamis (12/11/2026). Di lokasi ini, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan dari dokter spesialis radiologi.

“Momentum Hari Kesehatan Nasional ini kami manfaatkan untuk semakin mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran dokter spesialis di puskesmas memudahkan warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit karena bisa mengaksesnya di puskesmas terdekat,” kata Ipuk.

Menurut Ipuk, layanan spesialistik gratis ini merupakan upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.

“Dengan layanan ini, masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi langsung dari dokter spesialis tanpa harus ke rumah sakit. Harapannya, penyakit bisa terdeteksi lebih dini sehingga penanganannya juga dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Ipuk juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk melakukan pemeriksaan secara rutin meskipun belum merasakan keluhan.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menjelaskan, layanan dokter spesialis di 25 puskesmas tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HKN yang berlangsung sejak awal hingga akhir November 2026.

Sebanyak 13 rumah sakit daerah dan swasta di Banyuwangi turut berpartisipasi dengan menugaskan dokter spesialis untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Ini merupakan bagian dari bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kami ingin masyarakat bisa mendapatkan akses pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis secara lebih mudah,” jelas Amir.

Beragam layanan yang dihadirkan meliputi spesialis obstetri dan ginekologi (obsgyn), radiologi, bedah, rehabilitasi medik, kesehatan gigi spesialistik, THT, penyakit dalam, jantung, hingga kesehatan anak.

“Penempatan layanan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kasus kesehatan yang banyak ditemui di wilayah masing-masing puskesmas,” tambahnya.

Selain layanan dokter spesialis, rangkaian HKN di Banyuwangi juga diisi berbagai kegiatan bakti sosial kesehatan yang melibatkan organisasi profesi dan fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya skrining kesehatan, edukasi, pelayanan kesehatan gratis, operasi bibir sumbing gratis, serta talkshow kesehatan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google

Tags

HKN ke-6225 Dokter Spesialis Layani WargaBupati Ipuk Fiestiandanipemkab banyuwangi

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Bertemu Mensos, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos - Image
Nasional

Bertemu Mensos, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos

Minggu, 21 Juni 2026 | 14.25 WIB

Kemiskinan Banyuwangi Terus Menyusut, 5 Tahun Turun dari 8,07 Jadi 5,6 Persen - Image
Berita Daerah

Kemiskinan Banyuwangi Terus Menyusut, 5 Tahun Turun dari 8,07 Jadi 5,6 Persen

Rabu, 4 November 2026 | 04.19 WIB

Bupati Ipuk Luncurkan Teman Lansia, Pastikan Warga Senior Rentan Tak Luput dari Layanan - Image
Nasional

Bupati Ipuk Luncurkan Teman Lansia, Pastikan Warga Senior Rentan Tak Luput dari Layanan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.29 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore