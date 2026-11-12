HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

JawaPos.com – Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis gratis yang dihadirkan di 25 Puskesmas se-Banyuwangi dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.

Sebanyak 25 dokter spesialis diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan layanan tersebut di Puskesmas Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kamis (12/11/2026). Di lokasi ini, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan dari dokter spesialis radiologi.

“Momentum Hari Kesehatan Nasional ini kami manfaatkan untuk semakin mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran dokter spesialis di puskesmas memudahkan warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit karena bisa mengaksesnya di puskesmas terdekat,” kata Ipuk.

Menurut Ipuk, layanan spesialistik gratis ini merupakan upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.

“Dengan layanan ini, masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi langsung dari dokter spesialis tanpa harus ke rumah sakit. Harapannya, penyakit bisa terdeteksi lebih dini sehingga penanganannya juga dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Ipuk juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk melakukan pemeriksaan secara rutin meskipun belum merasakan keluhan.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menjelaskan, layanan dokter spesialis di 25 puskesmas tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HKN yang berlangsung sejak awal hingga akhir November 2026.

Sebanyak 13 rumah sakit daerah dan swasta di Banyuwangi turut berpartisipasi dengan menugaskan dokter spesialis untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Ini merupakan bagian dari bakti sosial dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kami ingin masyarakat bisa mendapatkan akses pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis secara lebih mudah,” jelas Amir.

Beragam layanan yang dihadirkan meliputi spesialis obstetri dan ginekologi (obsgyn), radiologi, bedah, rehabilitasi medik, kesehatan gigi spesialistik, THT, penyakit dalam, jantung, hingga kesehatan anak.

“Penempatan layanan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kasus kesehatan yang banyak ditemui di wilayah masing-masing puskesmas,” tambahnya.