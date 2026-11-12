PIKI Gelar Konferensi ISICAM 2026 Perkuat Kolaborasi Profesional Bidang Kardiologi Intervensi

JawaPos.com - Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia (PIKI) kembali menggelar pertemuan ilmiah tahunan para ahli intervensi jantung dan pembuluh darah dalam acara Indonesian Society of Interventional Cardiology Annual Meeting 2026 (ISICAM 2026) ke-18 di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (11/11/2026) sampai dengan Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tahun 2026 ini dihadiri lebih dari 2.000 peserta yang terdiri atas dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis lain, peserta pendidikan dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta teknisi kardiovaskular baik di dalam maupun di luar negeri. ISICAM 2026 telah menjadi pertemuan ilmiah kardiologi intervensi terbesar di Indonesia.

Tahun ini, ISICAM mengangkat tema “Translating Evidence into Practice in Cardiovascular Intervention”, yang menekankan pentingnya penerapan bukti ilmiah dan perkembangan penelitian terkini dalam praktik intervensi jantung dan pembuluh darah.

Ketua PIKI, Dr. Sodiqur Rifqi, menjelaskan bahwa pertemuan tahunan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kolaborasi profesional di bidang kardiologi intervensi.

Konferensi yang berlangsung 12-14 November 2026 ini menghadirkan 18 demonstrasi langsung tindakan intervensi jantung. Kegiatan ini menjadi sarana bagi dokter dan tenaga kesehatan untuk mempelajari perkembangan teknologi serta meningkatkan kompetensi dalam menangani penyakit jantung.

Ketua Organizing Committee ISICAM 2026, Dasdo Antonius Sinaga, mengatakan demonstrasi tersebut melibatkan sejumlah pusat layanan jantung dari Indonesia dan beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Rusia.

Pada bagian lain, Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Achmad Fauzi Yahya menekankan pentingnya memastikan masyarakat di seluruh wilayah bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan jantung seperti laboratorium kateterisasi jantung atau cath lab.

Dalam konferensi pers ISICAM 2026, ia mengatakan bahwa penyediaan laboratorium kateterisasi jantung di berbagai daerah perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur, tenaga kesehatan, dan pembiayaan agar masyarakat luas bisa memanfaatkannya.

"Kalau ada teknologi canggih, cath lab yang mampu melakukan primary PCI atau tindakan untuk mengatasi serangan jantung, tetapi masyarakat yang datang ke rumah sakit itu mengalami kesulitan karena infrastruktur jalan tidak dibangun dengan baik, maka teknologi itu hanya hadir untuk orang sekelilingnya," kata dr. Achmad Fauzi Yahya, Sp.JP(K), FIHA.

Menurut dia, pembangunan rumah sakit serta pendistribusian peralatan medis ke daerah tidak otomatis menjamin pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena masih ada kesenjangan infrastruktur, ketersediaan tenaga kesehatan, dan dukungan pemerintah daerah.

Ia memberikan gambaran, laboratorium kateterisasi jantung dengan peralatan medis lengkap untuk melakukan intervensi pada pasien jantung hanya bisa dimanfaatkan secara optimal kalau masyarakat punya sarana dan biaya untuk mengakses layanannya.

Fauzi mengemukakan pentingnya peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional dalam membantu masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan jantung.

"Selama BPJS belum memberikan izin untuk memberikan pelayanan kepada fasilitas kesehatan tersebut, maka alat itu tidak bisa digunakan, termasuk sumber daya manusianya juga tidak bisa bekerja kecuali mereka yang membayar," katanya.

Intinya, menurut dia, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh warga bisa mengakses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.