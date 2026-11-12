Varian PJ.2.1 Covid-19 Belum Sampai Indonesia, Kemenkes Tak Lakukan Pencegahan Khusus

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak melakukan langkah pencegahan khusus terkait munculnya subvarian Covid-19 PJ.2.1. Pasalnya, kasus subvarian baru itu belum terdeteksi masuk ke Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, pemantauan terhadap penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa (KLB) tetap dilakukan. Namun, sejauh ini belum ada penanganan khusus yang diarahkan untuk varian PJ.2.1.

"Deteksi, pendataan, dan pelaporan semua penyakit menular yang berpotensi wabah/KLB tetap kita pantau. Saat ini belum ada kekhususan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (12/11).

Sementara itu, berdasarkan data pemantauan varian Covid-19 nasional periode September 2025 hingga Juni 2026, varian yang beredar di Indonesia masih didominasi XFG.5.1.7 dan RF.5.

Pada Juni 2026, kedua varian tersebut masing-masing memiliki proporsi 50 persen dari sampel yang diperiksa melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS). Keduanya masuk dalam kategori Variant Under Monitoring (VUM) atau varian yang masih dalam pemantauan.

XFG.5.1.7 merupakan turunan Omicron dari garis keturunan XFG. Sementara itu, RF.5 berasal dari garis keturunan Omicron BA.2.86 yang berkembang melalui JN.1.

Kedua varian tersebut memiliki gejala yang umumnya menyerupai Covid-19 Omicron, seperti sakit tenggorokan, batuk, pilek, bersin, demam, dan kelelahan (fatigue). Penularannya terutama melalui saluran pernapasan dan aerosol.

Dalam data tersebut, belum ditemukan bukti peningkatan tingkat keparahan penyakit (severity) akibat kedua varian. Namun, Kemenkes mengingatkan bahwa jumlah sampel yang diterima untuk pemeriksaan WGS masih sangat terbatas, sehingga pembacaan tren perkembangan varian perlu dilakukan secara hati-hati.