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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 12 November 2026 | 19.15 WIB

Covid-19 PJ.2.1 Turunan Omicron, Tak Lebih Berbahaya dari Varian Lain

ilustrasi partikel virus Covid 19 (sumber: freepik) - Image

ilustrasi partikel virus Covid 19 (sumber: freepik)

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa Covid-19 varian PJ.2.1 bukan merupakan varian baru SARS-CoV-2. 

Varian tersebut merupakan turunan atau subvarian dari Omicron, dan hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan PJ.2.1 lebih berbahaya dibandingkan varian Covid-19 lainnya.

"PJ.2.1 bukan varian baru, melainkan turunan atau subvarian dari Omicron," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (12/11).

Ia mengatakan, belum ada penelitian yang membuktikan PJ.2.1 menyebabkan gejala penyakit lebih berat maupun meningkatkan risiko kematian.

"Sampai saat ini belum ada studi atau bukti yang menunjukkan varian tersebut lebih berbahaya, menyebabkan sakit lebih parah, ataupun meningkatkan kematian," ungkap Aji.

Dengan demikian, kemunculan dan penyebaran PJ.2.1 tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan tingkat keparahan Covid-19. Perkembangan varian tersebut tetap perlu dipantau melalui pengawasan dan penelitian lebih lanjut.

Sebelumnya, PJ.2.1 dilaporkan pertama kali terdeteksi di Kanada pada Mei 2026. Varian ini kemudian ditemukan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Singapura, Australia, Selandia Baru, Prancis, dan Spanyol.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Infection juga menemukan PJ.2.1 memiliki kemampuan berikatan dengan reseptor ACE2 pada sel manusia lebih kuat dibandingkan sejumlah varian pembanding.

Namun, temuan laboratorium tersebut belum membuktikan bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit lebih parah pada manusia.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Infection mengungkapkan, PJ.2.1 merupakan turunan dari MC.10.1.7, yang masih memiliki garis keturunan dari varian JN.1. 

Varian JN.1 sendiri adalah varian Covid-19 yang menyebar cukup cepat dan bahkan sudah ada di Indonesia.

Editor: Bayu Putra
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