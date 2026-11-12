Peneliti Temukan Vaksin Covid-19 Lama Bisa Cegah Varian Baru PJ.2.1

JawaPos.com - Covid-19 varian baru PJ.2.1 diyakini masih bisa dicegah lewat pemberian vaksin yang sudah ada saat ini, yakni vaksin Covid-19 yang telah disesuaikan dengan varian LP.8.1.

Para ahli menilai vaksin ini masih mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi varian baru Covid-19.

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Infection menunjukkan, PJ.2.1 tidak memiliki kemampuan tinggi untuk melawan atau menghindari antibodi yang terbentuk setelah seseorang menerima vaksin tersebut.

Peneliti menemukan bahwa antibodi dari penerima vaksin mRNA Covid-19 yang disesuaikan dengan LP.8.1 masih mampu mengenali dan menetralkan PJ.2.1.

Artinya, meskipun muncul varian baru, respons antibodi yang terbentuk melalui vaksinasi masih dapat memberikan perlindungan terhadap varian tersebut.

Temuan serupa juga terlihat pada vaksin Covid-19 yang disesuaikan dengan varian XFG.

Vaksin yang telah disetujui untuk musim Covid-19 2026/2027 itu terbukti mampu meningkatkan antibodi yang efektif menetralkan PJ.2.1.

Meski begitu, peneliti menegaskan bahwa pemantauan terhadap perkembangan PJ.2.1 tetap diperlukan.

Sebab, virus ini berpotensi mengalami perubahan genetik yang dapat membuat subvariannya memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menghindari antibodi.

Dalam penelitian tersebut, kemampuan PJ.2.1 menghindari antibodi tergolong moderat atau tidak terlalu tinggi.

Karena itu, penyebarannya yang relatif cepat diduga lebih berkaitan dengan kemampuannya berikatan dengan reseptor ACE2 pada sel manusia.

ACE2 merupakan protein pada permukaan sel yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi virus SARS-CoV-2.

PJ.2.1 diketahui memiliki kemampuan berikatan dengan reseptor tersebut lebih kuat dibandingkan sejumlah varian pembanding.

Kemampuan itu diduga membuat PJ.2.1 lebih mudah memasuki sel yang memiliki kadar ACE2 rendah.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan virus menginfeksi sel dan mendukung penyebarannya.

Namun, peneliti menyebut masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah perubahan kemampuan berikatan dengan ACE2 tersebut turut memengaruhi tingkat keparahan penyakit.

Termasuk kemungkinan keterlibatan organ di luar paru-paru, seperti otak dan usus.