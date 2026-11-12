Varian Covid-19 PJ.2.1 Meluas, Apakah Lebih Mematikan dari Omicron?

JawaPos.com - Kemunculan varian baru Covid-19 PJ.2.1 yang mulai menyebar ke sejumlah negara memunculkan pertanyaan mengenai tingkat bahayanya. Namun, sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit lebih parah atau meningkatkan risiko kematian dibandingkan varian sebelumnya.

Mengutip laman resminya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah memantau varian tersebut karena penyebarannya semakin luas secara geografis. PJ.2.1 pertama kali terdeteksi di Kanada pada Mei 2026, sebelum ditemukan di Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Spanyol.

Meski memiliki sejumlah mutasi pada protein spike, temuan awal penelitian belum menunjukkan bahwa varian tersebut lebih mematikan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara kemampuan virus menular, menginfeksi sel, dan menyebabkan penyakit berat. Ketiganya merupakan karakteristik yang tidak selalu berjalan beriringan.

Mutasi PJ.2.1 Tidak Otomatis Membuatnya Lebih Mematikan

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Infection pada Oktober 2026 mengidentifikasi PJ.2.1 sebagai novel saltation variant yang berasal dari garis keturunan JN.1.

Varian tersebut memiliki banyak mutasi pada protein spike dan menunjukkan peningkatan kemampuan berinteraksi dengan reseptor ACE2. Reseptor ini merupakan salah satu pintu masuk yang digunakan virus SARS-CoV-2 untuk menginfeksi sel manusia.

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Direktur Penyakit Dalam Jupiter Hospital di Thane, India, Dr Amit Saraf, mengatakan eksperimen laboratorium menunjukkan peningkatan efisiensi masuknya virus ke dalam jenis sel tertentu.

"Percobaan laboratorium juga menunjukkan efisiensi masuk sel yang lebih besar pada garis sel tertentu," ujarnya kepada The Indian Express.

Meski demikian, hasil penelitian tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa PJ.2.1 menyebabkan gejala lebih berat pada manusia.

Penelitian yang sama juga tidak menemukan bukti bahwa varian ini secara substansial lebih mampu menghindari antibodi yang dihasilkan oleh respons vaksin yang disesuaikan dengan varian sebelumnya.

Amit Saraf menegaskan, "Ini adalah perbedaan penting: varian yang menyebar lebih cepat tidak berarti menyebabkan penyakit yang lebih parah."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyebaran yang lebih luas tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan angka rawat inap atau kematian.

Belum Ada Bukti Peningkatan Risiko Kematian

Hingga informasi yang tersedia dalam laporan tersebut, belum ada indikasi bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan varian Covid-19 sebelumnya.

Namun, tingkat dampak varian ini masih perlu dipantau. Gejalanya yang menyerupai pilek dan influenza juga membuat identifikasi kasus tidak bisa hanya mengandalkan keluhan yang dirasakan pasien.

Menurut laporan WAM, WHO menyebut pemeriksaan diagnostik sebagai cara paling dapat diandalkan untuk membedakan infeksi PJ.2.1 dari virus pernapasan lainnya.

Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa varian tersebut lebih mematikan hanya berdasarkan karakteristik mutasi atau luas wilayah penyebarannya.

Diperlukan data lebih lanjut mengenai jumlah infeksi, tingkat keparahan, kasus rawat inap, dan kematian untuk mengetahui dampak sebenarnya terhadap kesehatan masyarakat.

Covid-19 Telah Menyebabkan Sekitar 7 Juta Kematian

Meski belum terbukti lebih mematikan, kemunculan PJ.2.1 tetap mengingatkan dunia terhadap dampak besar pandemi Covid-19.

Penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 tersebut pertama kali menjadi perhatian dunia pada akhir 2019 setelah muncul laporan kasus pneumonia misterius di Wuhan, Tiongkok.

Pada Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Penyebarannya kemudian memicu krisis kesehatan yang berdampak pada hampir seluruh negara.

Berdasarkan data global WHO, Covid-19 telah menyebabkan sekitar 780 juta kasus dan 7 juta kematian yang dilaporkan.

Sejumlah varian yang muncul selama pandemi, seperti Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omicron, pernah memicu lonjakan kasus di berbagai negara.

Perubahan karakteristik virus juga menjadi tantangan tersendiri karena SARS-CoV-2 terus mengalami evolusi sejak pertama kali diidentifikasi.

Besarnya dampak Covid-19 juga terlihat dari krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi.

Dana Moneter Internasional (IMF) menggambarkan periode pembatasan aktivitas masyarakat sebagai Great Lockdown. Kebijakan tersebut memicu tekanan besar terhadap perekonomian global.

IMF memperkirakan ekonomi dunia mengalami kontraksi sekitar 3 persen pada 2020. Pembatasan aktivitas, kehilangan pekerjaan, tekanan keuangan, hingga kebangkrutan perusahaan menjadi bagian dari dampak yang dirasakan berbagai negara.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan situasi epidemiologi dapat memberikan konsekuensi luas, tidak hanya terhadap sistem kesehatan, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi.

Mengapa Varian Baru Tetap Perlu Diwaspadai?

Kemunculan PJ.2.1 menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 masih terus berkembang meskipun situasi pandemi telah jauh mereda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

WHO memantau penyebaran varian tersebut untuk mengetahui perubahan karakteristik dan potensi dampaknya.

Masyarakat tetap disarankan memperbarui vaksinasi sesuai rekomendasi, melakukan pemeriksaan ketika mengalami gejala, serta menghindari kontak dekat dengan orang lain saat sakit.