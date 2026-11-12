Gejala Covid-19 Varian Baru PJ.2.1 Versi Ahli dan WHO, dari Sakit Tenggorokan hingga Flu

JawaPos.com - Gejala utama infeksi Covid-19 varian baru PJ.2.1 hingga saat ini belum disimpulkan para ahli secara resmi.

Masih ada dua pendapat dari epidemiolog maupun WHO mengenai gejala yang beredar akibat varian baru ini.

Menurut pakar epidemiologi Rusia sekaligus Wakil Presiden Akademi Pendidikan Rusia, Gennady Onishchenko, sakit tenggorokan parah menjadi salah satu gejala utama infeksi Covid-19 varian baru PJ.2.1, yang menyebar di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Dikutip dari Russia Today, Onishchenko menyebut sakit tenggorokan kini menjadi gejala yang paling dominan pada pasien yang terinfeksi PJ.2.1.

Meski begitu, gejala varian baru ini juga dapat menyerupai flu biasa maupun influenza sehingga sulit dikenali hanya berdasarkan kondisi fisik.

Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut menyoroti penyebaran PJ.2.1 yang mulai terdeteksi di berbagai negara.

WHO mencatat prevalensi varian tersebut meningkat di sejumlah wilayah, terutama Amerika Serikat dan Kanada.

WHO mengingatkan, kemiripan gejala Covid-19 PJ.2.1 dengan flu dan influenza membuat masyarakat tidak bisa memastikan jenis infeksi hanya dari gejala yang dirasakan.

Sakit tenggorokan, misalnya, tidak serta-merta menunjukkan seseorang terinfeksi varian tersebut.

Karena itu, pemeriksaan diagnostik tetap diperlukan untuk memastikan virus penyebab infeksi. WHO menegaskan, pengujian merupakan cara paling akurat untuk membedakan Covid-19 dengan penyakit pernapasan lainnya.

Terutama jika kepastian penyebab infeksi berpengaruh terhadap keputusan pengobatan maupun penerapan langkah-langkah kesehatan masyarakat.

WHO menyatakan terus memantau perkembangan varian-varian baru SARS-CoV-2 di tengah penyebaran PJ.2.1 secara global.