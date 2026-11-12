Covid-19 Varian Baru PJ.2.1 Lebih Banyak Ditemukan pada Lansia

JawaPos.com - Varian baru Covid-19 PJ.2.1 lebih banyak ditemukan menginfeksi kelompok lanjut usia (lansia), khususnya mereka yang berumur 70 tahun ke atas.

Temuan tersebut terungkap dalam penelitian awal yang dipublikasikan di Journal of Infection.

Penelitian itu menganalisis distribusi usia orang yang terinfeksi sejumlah varian SARS-CoV-2.

Hasilnya menunjukkan, pola infeksi PJ.2.1 berbeda dengan varian BA.3.2.2 yang lebih banyak ditemukan pada anak-anak berusia 0–9 tahun.

Namun, temuan tersebut tidak berarti PJ.2.1 hanya menyerang kelompok lansia. Penelitian itu hanya menggambarkan kelompok usia yang lebih banyak ditemukan terinfeksi berdasarkan sampel yang dianalisis.

PJ.2.1 merupakan varian turunan dari MC.10.1.7, yang masih memiliki garis keturunan dari JN.1. Varian ini pertama kali terdeteksi di Ontario, Kanada, pada 2 Mei 2026.

Setelah kemunculan pertamanya, infeksi PJ.2.1 dilaporkan di sejumlah wilayah Kanada, seperti Alberta, British Columbia, dan New Brunswick.

Pada 30 Juni 2026, varian tersebut mulai terdeteksi di Amerika Serikat melalui seorang pasien di New York.

Penyebarannya kemudian meluas ke California, Arizona, New Jersey, Virginia, North Carolina, Missouri, Oklahoma, Colorado, dan Florida.

Berdasarkan pemantauan air limbah, PJ.2.1 tercatat sebagai salah satu varian dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat.

Di luar Amerika Utara, PJ.2.1 juga ditemukan di Singapura, Australia, Selandia Baru, Israel, Prancis, dan Spanyol.

Bahkan, di Spanyol, peneliti menemukan indikasi terbentuknya rantai penularan lokal di Catalunya, Negara Basque, dan Komunitas Madrid.

Penelitian tersebut juga menguji karakteristik biologis PJ.2.1, terutama kemampuannya memasuki sel manusia.

Pengujian menggunakan partikel virus buatan yang membawa protein Spike, bagian virus yang membantu SARS-CoV-2 menempel dan masuk ke dalam sel.

Hasilnya, kemampuan PJ.2.1 memasuki empat dari lima jenis sel yang diuji sekitar 1,5 hingga 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan varian LP.8.1 yang menjadi pembanding.

Kemampuan tersebut juga terlihat pada sel ginjal yang memiliki kadar reseptor ACE2 alami relatif rendah.

ACE2 merupakan reseptor pada permukaan sel manusia yang menjadi salah satu pintu masuk virus SARS-CoV-2.

Dalam pengujian lanjutan, PJ.2.1 juga menunjukkan kemampuan berikatan dengan ACE2 yang lebih kuat dibandingkan varian pembanding.

Hal itu terlihat dari hasil pengujian antibodi anti-ACE2. PJ.2.1 membutuhkan konsentrasi antibodi sebesar 204 nanogram per mililiter untuk menghambat aktivitasnya hingga 50 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan LP.8.1 yang membutuhkan 152 nanogram per mililiter.

Meski menunjukkan kemampuan masuk ke sel yang lebih tinggi dalam pengujian laboratorium, peneliti belum menyimpulkan bahwa PJ.2.1 menyebabkan gejala lebih berat atau memiliki tingkat penularan lebih tinggi pada manusia.