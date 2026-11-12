Mengenal Karakter Covid-19 Varian Baru PJ.2.1 dan Asal Mula Penularannya

JawaPos.com - Varian baru Covid-19 yang diberi nama PJ.2.1 mulai menyebar ke sejumlah negara, setelah pertama kali terdeteksi di Kanada pada Mei 2026.

Varian ini menjadi perhatian inernasional karena penyebarannya tergolong cukup cepat di beberapa negara.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Infection mengungkapkan, PJ.2.1 merupakan turunan dari MC.10.1.7, yang masih memiliki garis keturunan dari varian JN.1.

Varian JN.1 sendiri adalah varian Covid-19 yang menyebar cukup cepat dan bahkan sudah ada di Indonesia.

Awal Mula dan Penyebaran PJ.2.1 Covid-19 varian PJ.2.1 pertama kali teridentifikasi di wilayah Ontario, Kanada, pada 2 Mei 2026.

Setelah itu, kasus infeksi varian ini ditemukan di sejumlah wilayah lain di Kanada, yakni Alberta, British Columbia, dan New Brunswick.

Penyebarannya kemudian meluas ke Amerika Serikat. Pada 30 Juni 2026, PJ.2.1 pertama kali terdeteksi pada seorang pasien di New York.

Selanjutnya, varian ini ditemukan di California, Arizona, New Jersey, Virginia, North Carolina, Missouri, Oklahoma, Colorado, dan Florida.

Berdasarkan pemantauan air limbah, PJ.2.1 menjadi salah satu varian dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat.

Air limbah digunakan sebagai salah satu indikator untuk memantau keberadaan dan perkembangan virus di suatu wilayah.

Varian tersebut juga mulai terdeteksi di luar Amerika Utara. Sejumlah sampel ditemukan di Singapura, Australia, Selandia Baru, Israel, Prancis, dan Spanyol.

Khusus di Spanyol, peneliti menemukan indikasi penularan lokal yang sudah berlangsung di Catalunya, Negara Basque, dan Komunitas Madrid.

Kemampuan Masuk ke Sel Manusia Peneliti turut menguji kemampuan PJ.2.1 memasuki sel manusia. Pengujian dilakukan menggunakan partikel virus buatan yang membawa protein Spike, yakni bagian virus yang berperan membantu virus menempel dan masuk ke dalam sel.

Hasilnya, PJ.2.1 menunjukkan kemampuan masuk ke empat dari lima jenis sel yang diuji dengan tingkat efisiensi sekitar 1,5 hingga 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan varian LP.8.1 yang digunakan sebagai pembanding.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah kemampuan PJ.2.1 memasuki sel 293T yang berasal dari ginjal.

Sel tersebut diketahui memiliki kadar reseptor ACE2 alami yang relatif rendah. Meski demikian, PJ.2.1 justru menunjukkan kemampuan masuk paling tinggi dibandingkan seluruh partikel virus yang diuji.

ACE2 sendiri merupakan reseptor atau semacam pintu masuk pada permukaan sel manusia yang dapat digunakan virus SARS-CoV-2 untuk menginfeksi sel.

Varian Paling Sulit Dihambat Peneliti juga menguji seberapa mudah kemampuan virus berikatan dengan ACE2 dapat dihambat menggunakan antibodi yang menargetkan reseptor tersebut.

Hasilnya, PJ.2.1 menjadi varian Covid-19 yang paling sulit dihambat dalam pengujian tersebut.

Konsentrasi antibodi yang dibutuhkan untuk menghambat aktivitasnya sebesar 50 persen mencapai 204 nanogram per mililiter (ng/ml).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan LP.8.1 yang membutuhkan 152 ng/ml. Sementara itu, sejumlah varian lain menunjukkan nilai penghambatan antara 65 hingga 95 ng/ml.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa protein Spike PJ.2.1 memiliki kemampuan berikatan dengan ACE2 lebih kuat dibandingkan varian pembanding.

Kondisi ini berpotensi mendukung kemampuan virus tersebut untuk memasuki sel manusia.

Meski demikian, hasil pengujian laboratorium tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa PJ.2.1 lebih mudah menular atau menyebabkan penyakit yang lebih parah pada manusia.