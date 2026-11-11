Muncul Varian Baru Covid-19 PJ.2.1: Mirip Flu, Waspadai Gejalanya!

JawaPos.com - Varian baru Covis-19 bernama PJ.2.1 mulai terdeteksi di sejumlah negara setelah pertama kali ditemukan di Kanada pada Mei 2026.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini memantau penyebarannya karena varian tersebut telah teridentifikasi di beberapa kawasan dunia.

Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah gejalanya yang menyerupai pilek biasa atau influenza.

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Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak bisa memastikan infeksi PJ.2.1 hanya berdasar gejala yang dirasakan.

Pemeriksaan diagnostik tetap menjadi cara paling dapat diandalkan untuk membedakan Covid-19 dari infeksi virus pernapasan lainnya.

Menurut laporan WAM, WHO menyebut gejala yang berkaitan dengan varian PJ.2.1 memiliki kemiripan dengan gejala pilek dan flu.

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Karena itu, seseorang yang mengalami gangguan pernapasan tidak sebaiknya langsung menganggap kondisinya sebagai flu biasa.

Berasal dari Keturunan Varian JN.1 PJ.2.1 merupakan varian baru SARS-CoV-2 yang masih memiliki hubungan dengan garis keturunan JN.1.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Infection pada Oktober 2026 menyebutnya sebagai novel saltation variant atau varian yang mengalami perubahan evolusioner secara signifikan.

Sampel pertama PJ.2.1 dikonfirmasi berasal dari Ontario, Kanada, pada 2 Mei 2026. Setelah itu, varian tersebut ditemukan di sejumlah wilayah lain di Kanada dan New York City pada 30 Juni 2026.

Penyebarannya kemudian dilaporkan meluas ke beberapa negara bagian Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Spanyol.

Direktur Penyakit Dalam Jupiter Hospital di Thane, India, Dr Amit Saraf menjelaskan, PJ.2.1 memiliki banyak mutasi pada protein spike.

Protein tersebut berperan penting dalam membantu virus memasuki sel manusia. PJ.2.1 juga menunjukkan peningkatan kemampuan berinteraksi dengan reseptor ACE2, yaitu pintu masuk yang digunakan virus untuk menginfeksi sel tubuh.

"Percobaan laboratorium juga menunjukkan efisiensi masuk sel yang lebih besar pada garis sel tertentu," kata Amit Saraf kepada The Indian Express.

Artinya, eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa varian tersebut memiliki efisiensi masuk ke dalam sel yang lebih tinggi pada jenis sel tertentu.

Apakah Gejalanya Lebih Berat? Meski memiliki sejumlah perubahan genetik, belum ada bukti bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan varian sebelumnya.

Amit Saraf menjelaskan, penelitian yang tersedia juga belum menemukan kemampuan PJ.2.1 yang secara substansial lebih baik dalam menghindari antibodi dari respons vaksin yang disesuaikan dengan varian sebelumnya.

"Menariknya, penelitian ini tidak menemukan bahwa PJ.2.1 secara substansial lebih baik dalam melarikan diri dari antibodi yang dihasilkan oleh respons vaksin yang disesuaikan dengan varian yang diperiksa. Ini adalah perbedaan penting: varian yang menyebar lebih cepat tidak berarti menyebabkan penyakit yang lebih parah," ujar Amit Saraf.

Penjelasan tersebut penting karena kemampuan virus menyebar dan tingkat keparahan penyakit merupakan dua hal berbeda.

Artinya, peningkatan penyebaran PJ.2.1 tidak otomatis menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi akan mengalami kondisi lebih berat.

Kapan Harus Melakukan Pemeriksaan? Masyarakat perlu memperhatikan perubahan kondisi kesehatan, terutama ketika mengalami gejala gangguan pernapasan yang berpotensi berkaitan dengan infeksi virus.

Karena gejala PJ.2.1 sulit dibedakan dari pilek dan influenza, pemeriksaan Covid-19 dapat dipertimbangkan ketika muncul keluhan yang mengarah pada infeksi.

Masyarakat juga disarankan menghindari kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit agar risiko penularan dapat ditekan.