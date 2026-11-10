Mayapada Healthcare Hadirkan Kemajuan Pengobatan Kanker Dunia ke Indonesia

JawaPos.com – Perkembangan kedokteran nuklir untuk diagnostik, inovasi bedah robotik, hingga terapi kanker yang semakin spesifik menjadi bagian penting dalam praktik onkologi modern dan membuka peluang penanganan yang lebih presisi dan personal.

Membawa kemajuan tersebut semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, Mayapada Healthcare menyelenggarakan Mayapada HOPE (Holistic Oncology for Patient Centered Excellence) 2026, bertema “Shaping the Future of Cancer Care: Precision in Every Decision”.

Mayapada HOPE 2026 mempertemukan pakar onkologi internasional dengan dokter spesialis dan subspesialis Mayapada Hospital untuk membahas kemajuan penanganan kanker, mulai dari precision oncology, pembedahan robotik, terapi inovatif, hingga kedokteran nuklir dan teranostik.

Kegiatan ini juga menjadi forum dialog bersama mitra strategis dari perusahaan, asuransi, dan komunitas, sekaligus menunjukkan kapabilitas Oncology Center Mayapada Hospital dalam menghadirkan layanan kanker berstandar internasional melalui kolaborasi dokter multidisiplin, teknologi medis canggih, serta pendampingan pasien secara menyeluruh untuk perawatan yang presisi, personal, dan terintegrasi.

Navin Sonthalia, President Direktur & CEO Mayapada Healthcare, menyampaikan bahwa penerapan praktik onkologi modern menjadi bagian dari strategi Mayapada Healthcare untuk menghadirkan layanan kanker berstandar internasional yang semakin mudah diakses masyarakat Indonesia.

“Indonesia memiliki dokter-dokter dengan keahlian yang sangat baik. Peran kami adalah memastikan keahlian tersebut didukung teknologi medis terkini, kolaborasi multidisiplin, dan akses terhadap perkembangan praktik klinis global. Melalui Mayapada HOPE 2026, kami menunjukkan kapabilitas Oncology Center Mayapada Hospital dalam menghadirkan penanganan kanker yang semakin advanced, presisi, dan personal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan berkualitas di Indonesia,” ujar Navin.

Prof. Dr. dr. Ikhwan Rinaldi, Sp.PD-KHOM, Konsultan Hematologi-Onkologi Medik yang tergabung dalam Tumor Board Oncology Center Mayapada Hospital, menjelaskan bahwa penanganan kanker modern semakin mengedepankan precision oncology, yaitu pemilihan terapi berdasarkan karakteristik kanker dan kondisi masing-masing pasien.

“Dua pasien dengan jenis kanker yang sama belum tentu membutuhkan pengobatan yang sama. Penentuan terapi harus mempertimbangkan stadium, karakteristik tumor, hingga kondisi kesehatan pasien. Karena itu, kolaborasi multidisiplin melalui Tumor Board sangat penting untuk menentukan strategi pengobatan yang paling tepat, mulai dari operasi, kemoterapi, terapi target, imunoterapi, hingga kombinasi beberapa tindakan sesuai kebutuhan pasien,” jelas Prof. Ikhwan.

Kemajuan penanganan kanker juga didukung dengan teknik bedah minimal invasif (operasi dengan sayatan kecil) dengan teknologi robotik, yang membantu dokter melakukan tindakan kompleks dengan visualisasi lebih jelas dan kendali instrumen yang lebih presisi.

Prof. (Dr.) Sanjai Kumar Addla, MRCS, MD, FRCS (Uro) dari Apollo Hospitals Jubilee Hills, Hyderabad, India, yang berpengalaman melakukan lebih dari 1.000 prosedur bedah robotik untuk kasus urologi, menegaskan bahwa precision oncology dalam standar penanganan kanker global mengedepankan kolaborasi dokter multidisiplin, termasuk pemanfaatan bedah robotik yang memberikan manfaat klinis dan nilai strategis lainnya.

“Indonesia tidak kekurangan dokter-dokter hebat. Keahlian mereka perlu didukung teknologi medis terkini agar dapat memberikan penanganan sesuai perkembangan standar global. Bedah robotik bukan lagi teknologi masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari praktik pembedahan modern saat ini. Kehadiran teknologi ini di Mayapada Hospital memungkinkan dokter melakukan tindakan kompleks dengan visualisasi dan kendali instrumen yang lebih presisi, sekaligus menghadirkan kemajuan pembedahan berstandar global yang semakin mudah diakses pasien Indonesia,” jelas Prof. Sanjai di Mayapada HOPE 2026.

Di hari yang sama Mayapada Hospital Jakarta Selatan juga berhasil melaksanakan operasi pengangkatan kanker payudara (mastektomi) berbantuan robot da Vinci Xi, dipimpin oleh dr. Bayu Brahma, Sp.B.Subsp.Onk(K), di mana perencanaan tindakan ini juga telah dibahas bersama Clinical Associate Prof. Mok Chi Wei, pakar bedah dari Changi General Hospital, Singapura, yang juga menjadi pembicara dalam Mayapada HOPE 2026.



Tindakan ini berhasil dilakukan melalui satu sayatan kecil, sehingga bekas operasi lebih tersamarkan, sekaligus membantu menjaga kulit dan puting payudara, serta mendukung penampilan dan kepercayaan diri pasien setelah operasi. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Oncology Center Mayapada Hospital dalam mengembangkan layanan kanker melalui pemanfaatan teknologi bedah terkini, yang turut dipaparkan kepada mitra strategis dari perusahaan, asuransi, dan komunitas dalam rangkaian Mayapada HOPE 2026.

Dalam diskusi panel “The Evolution of Cancer Surgery: Advancing Patient Outcomes Through Innovation”, Prof. Mok Chi Wei, menyampaikan, “Perkembangan bedah minimal invasif dan teknologi robotik telah membawa kemajuan besar dalam penanganan kanker, termasuk operasi kanker payudara yang kini dapat dilakukan dengan lebih presisi, sekaligus membantu menjaga bentuk payudara dan mempertahankan kualitas hidup pasien. Keberhasilan tindakan bedah robotik di Mayapada Hospital menunjukkan kapabilitas klinis tim Oncology Center dalam menerapkan inovasi pembedahan modern yang sejalan dengan perkembangan praktik onkologi global,” ujar Prof. Mok Chi Wei.

Selain pembedahan, kemajuan penanganan kanker juga didukung perkembangan kedokteran nuklir dan teranostik, yang membantu dokter mendeteksi penyebaran kanker secara lebih akurat serta menentukan terapi yang semakin terarah. Hal ini dibahas oleh Dr. Ngam Pei Ing dari National University Hospital, Singapore melalui topik “Advancing Precision Cancer Care Through Theranostics”.

“Teknologi Positron Emission Tomography (PET) Scan dan Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Scan membantu dokter memahami kondisi dan penyebaran kanker sebagai dasar menentukan pengobatan yang tepat. Sementara itu, teranostik membuka peluang terapi yang lebih terarah sesuai karakteristik penyakit pasien. Adanya PET dan SPECT Scan di Mayapada Hospital menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat Indonesia untuk memperoleh diagnosis canggih dan mendukung penanganan kanker yang semakin presisi, sehingga layanan dengan standar praktik onkologi global kini dapat diperoleh di negeri sendiri,” jelas Dr. Ngam.

Penerapan precision oncology tidak hanya mengandalkan teknologi canggih dan keahlian dokter, tetapi juga perawatan yang terintegrasi dan berkesinambungan di setiap tahap perjalanan pasien. Untuk itu, Mayapada Hospital menginisiasi Tumor Board, yang mempertemukan dokter spesialis dan subspesialis lintas disiplin ilmu dalam menentukan strategi pengobatan yang tepat, didukung clinical pathway (alur perawatan terstandar), Patient Navigator untuk mendampingi pasien dan keluarga, serta pemantauan mutu layanan guna mengoptimalkan hasil klinis (patient outcomes).