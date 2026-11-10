Jaga Kesehatan Sendi dengan Olahraga untuk Mengurangi Pegal Linu

JawaPos.com - Berolahraga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hidup sehat. Tujuannya agar mampu bergerak dan beraktivitas dalam jangka panjang.

Lari menjadi tren olahraga yang masih sangat digandrungi belakangan ini untuk menjaga kebugaran tubuh. Alasannya dengan berlari dapat melatih otot dan sendi juga. Untuk itu, kesehatan sendi harus dijaga dengan baik.

Direktur Operasi & Komersial PT Etos Kreatif Indonesia Andik Duana Putra menuturkan, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup aktif. Sementara itu, hidup aktif bukan sekadar tentang bergerak, tetapi juga tentang menjaga tubuh agar senantiasa siap menikmati setiap kesempatan dalam hidup.

"Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan sendi dan memahami pentingnya menjaga kenyamanan tubuh agar dapat mengurangi pegal linu," ungkap Andik Duana Putra baru-baru ini.

Sebelumnya, PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos) melalui Etawalin hadir dalam event Skybridge Run 2026 di Menara Teratai, Purwokerto, Minggu (8/11). Bersama PT KAI Daop 5 Purwokerto, Skybridge Run 2026 menghadirkan kategori lari 5K dan 10K yang diikuti masyarakat umum dan komunitas lari.

"Dengan tubuh yang terjaga, kita memiliki peluang lebih besar untuk tetap aktif, produktif, serta menikmati berbagai momen berharga dalam kehidupan,” imbuh Andik Duana.

Direktur PT Serayu Sumber Rejeki, Wahono, yang merupakan bagian dari ekosistem Ethos, menambahkan bahwa membangun kesadaran hidup sehat perlu dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian masyarakat. Kini masyarakat mulai memperhatikan kesehatan sendi dan menjaga tubuh agar tetap nyaman beraktivitas.

"Kami berharap semakin banyak orang memahami pentingnya menjaga kesehatan sendi untuk membantu mengurangi pegal linu, sehingga dapat terus aktif dan produktif dalam jangka panjang,” ujarnya.

“Kami ingin pesan Ratukan Sendimu tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pengingat agar

Tidak hanya menghadirkan perlombaan lari, Skybridge Run 2026 juga diramaikan dengan berbagai aktivitas seperti sponsor expo, bazar UMKM, Zumba Party, pertunjukan musik, hingga penghargaan bagi pelari tercepat dan peserta dengan kostum terbaik.