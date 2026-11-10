Dari Melbourne ke Tangerang, Perjalanan Dokter Dasaad Mulijono Kembangkan AI di Dunia Kedokteran

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai membawa perubahan besar dalam dunia kedokteran. Teknologi ini tidak hanya membantu mempercepat pengolahan informasi, tetapi juga membuka peluang bagi dokter untuk menganalisis kasus medis yang kompleks dan mempertimbangkan keputusan klinis secara lebih komprehensif.

Salah satu dokter yang aktif mengintegrasikan teknologi tersebut dalam praktik kedokteran di Indonesia adalah Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K). Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini mengembangkan pemanfaatan AI dalam bidang kardiologi, mulai dari analisis diagnosis hingga perencanaan tindakan medis.

Ketertarikan Dasaad terhadap teknologi kecerdasan buatan sebenarnya berangkat dari kebiasaan yang sudah terbentuk sejak menempuh pendidikan kedokteran di luar negeri, jauh sebelum AI menjadi perbincangan luas.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat summa cum laude tersebut melanjutkan pendidikan spesialis, subspesialis, hingga doktoral di Australia. Ia juga menjalani fellowship kardiologi intervensi di Melbourne.

Sekitar 15 tahun menjalani pendidikan dan praktik di Australia membentuk pendekatan medis yang mengutamakan bukti ilmiah (evidence-based medicine). Baginya, setiap keputusan klinis harus memiliki landasan penelitian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebiasaan membaca jurnal ilmiah setiap hari kemudian membuatnya lebih mudah menerima kehadiran AI sebagai bagian dari perkembangan teknologi kedokteran.

"Saya terbiasa membaca jurnal setiap hari. Ketika AI hadir, saya melihatnya sebagai cara untuk membaca dan menimbang bukti jauh lebih luas," ungkapnya.

Setelah kembali ke Indonesia dan menjalani sekitar 25 tahun praktik kedokteran, Dasaad terus mengembangkan pendekatan tersebut. Saat ini, ia memimpin Departemen Kardiologi RS Bethsaida, Tangerang, dan memiliki afiliasi dengan Indonesian College of Lifestyle Medicine dan Universitas Prima, Medan.

Dalam praktiknya, AI dimanfaatkan untuk membantu menganalisis kasus penyakit jantung yang jarang ditemukan, menyusun pertimbangan sebelum intervensi medis yang kompleks, hingga mengevaluasi berbagai risiko tindakan.

Teknologi tersebut juga digunakan untuk menelaah persoalan medikolegal yang membutuhkan pemahaman terhadap berbagai aspek medis dan regulasi profesi.

Meski demikian, Dasaad menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti keahlian dan tanggung jawab seorang dokter. Hasil analisis teknologi tetap harus diperiksa melalui pengetahuan klinis, bukti ilmiah, serta pertimbangan profesional sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan ini menjadi penting di tengah semakin luasnya penggunaan AI dalam layanan kesehatan. Sebab, teknologi yang mampu menghasilkan informasi dengan cepat tetap memiliki keterbatasan, termasuk kemungkinan memberikan jawaban yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Menggabungkan Kardiologi, AI, dan Pengobatan Berbasis Gaya Hidup Selain dikenal melalui keahliannya dalam kardiologi intervensi, Dasaad juga mengembangkan perhatian terhadap paradigma vulnerable plaque atau plak rentan.

Dalam ilmu kardiologi, plak rentan menjadi salah satu perhatian penting karena karakteristik plak pada pembuluh darah dapat berkaitan dengan risiko terjadinya serangan jantung. Pendekatan ini mendorong perhatian tidak hanya pada penyempitan pembuluh darah, tetapi juga faktor yang memengaruhi stabilitas plak.

Dasaad juga menaruh perhatian pada pengobatan berbasis gaya hidup, khususnya pola makan nabati utuh atau whole-food plant-based diet.

Pendekatan tersebut menekankan konsumsi bahan pangan nabati dalam bentuk utuh atau minim proses, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Pola makan ini menjadi salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya menjaga kesehatan jantung bersama aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, dan pengendalian faktor risiko lainnya.

Tidak berhenti pada pelayanan medis, Dasaad juga membangun kelompok edukasi pasien. Melalui kegiatan tersebut, pasien didorong memahami kondisi kesehatannya sekaligus lebih kritis dalam menyaring informasi medis yang beredar di internet.

Salah satu hal yang diajarkan adalah cara memanfaatkan AI untuk memeriksa informasi kesehatan. Namun, pasien tetap diingatkan agar tidak menjadikan jawaban AI sebagai dasar tunggal untuk menentukan diagnosis maupun mengubah pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter.

Membawa Budaya Transparansi dari Australia Pengalaman panjang di Australia turut membentuk pandangannya mengenai tata kelola pelayanan kesehatan.

Menurut Dasaad, budaya transparansi, evaluasi mutu layanan, dan pembelajaran berkelanjutan merupakan bagian penting dari sistem kesehatan yang baik. Setiap keputusan medis harus dapat dijelaskan, sementara kualitas pelayanan perlu dievaluasi secara berkala.

Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi bagian dari pendekatan profesional yang dibawanya ke Indonesia.

Ia juga mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab di lingkungan kedokteran, termasuk dalam pendidikan dokter, pengembangan pengetahuan klinis, serta pembahasan terkait penegakan disiplin profesi.

Di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat, kemampuan dokter untuk terus memperbarui pengetahuan menjadi semakin penting. AI dapat membantu memperluas akses terhadap informasi, tetapi pemahaman klinis dan etika profesi tetap menjadi fondasi utama pelayanan kesehatan.

Saat ini, selain menjalankan tugas klinis, Dasaad juga aktif menulis, membimbing dokter yang lebih muda, dan mendorong institusi kesehatan agar lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi.

Perjalanannya dari Melbourne hingga Tangerang memperlihatkan bagaimana pendidikan, pengalaman internasional, dan kebiasaan belajar berkelanjutan dapat menjadi modal dalam mengembangkan inovasi kedokteran.

Bagi dunia kesehatan Indonesia, tantangan berikutnya bukan sekadar mengadopsi AI, melainkan memastikan teknologi tersebut digunakan dengan standar ilmiah, perlindungan pasien, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab profesional.