7 Tips Sederhana Atasi Bibir Kering dan Pecah-pecah

JawaPos.com - Bibir kering dan pecah-pecah merupakan masalah yang cukup umum terjadi. Kondisi ini bisa dialami siapa saja dan membuat permukaan bibir terasa kasar, mengelupas, menimbulkan rasa perih hingga tidak nyaman saat berbicara maupun makan. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut, mulai dari udara yang terlalu kering, paparan sinar matahari, kurangnya cairan tubuh, hingga kebiasaan menjilat bibir. Jika tidak dirawat dengan baik, kondisi ini bahkan bisa menyebabkan bibir pecah-pecah dan berdarah.

Pada dasarnya, bibir tidak memiliki kelenjar minyak yang dapat membantu menjaga kelembapannya seperti bagian kulit lainnya. Oleh karena itu, bibir membutuhkan perawatan khusus agar kelembapannya tetap terjaga dan tidak mudah pecah-pecah.

Untuk mengatasinya, ada beberapa perawatan sederhana yang bisa dilakukan agar kelembapan bibir tetap terjaga. Mengutip dari American Academy of Dermatology (AAD) dan WebMD, Selasa (10/11), berikut tujuh cara mengatasi bibir kering dan pecah-pecah.

1. Gunakan Lip Balm

Menggunakan lip balm secara rutin dapat membantu menjaga kelembapan bibir. Pilih produk yang mengandung petroleum jelly, ceramide, atau mineral oil untuk membantu melindungi permukaan bibir dari kekeringan. Oleskan beberapa kali sehari, terutama sebelum tidur dan ketika bibir mulai terasa kering.

2. Hindari Kebiasaan Menjilat Bibir

Ketika bibir terasa kering, sebagian orang terbiasa membasahinya dengan air liur. Padahal, kebiasaan ini justru dapat memperburuk kondisinya. Air liur yang menguap membuat bibir semakin kehilangan kelembapan sehingga lebih mudah pecah-pecah.

3. Perbanyak Minum Air Putih

Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga penting untuk membantu mengatasi bibir kering. Pastikan minum air putih yang cukup sepanjang hari, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas. Dengan begitu, tubuh tetap terhidrasi dan terhindar dari kekurangan cairan.

4. Jangan Mengelupas Kulit Bibir

Kulit bibir yang mengelupas terkadang membuat seseorang ingin menarik atau mengupasnya. Namun, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan luka, perdarahan, dan memperlambat proses penyembuhan. Sebaiknya biarkan kulit bibir pulih dengan sendirinya dan gunakan pelembap secara rutin.

5. Gunakan Lip Balm dengan SPF

Paparan sinar matahari dapat membuat bibir semakin kering dan mengalami kerusakan. Untuk melindunginya, gunakan lip balm dengan kandungan SPF 30 atau lebih saat beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa mengaplikasikannya kembali setiap dua jam.

6. Hindari Produk yang Memicu Iritasi

Tidak semua produk perawatan bibir cocok digunakan, terutama ketika bibir sedang kering dan pecah-pecah. Beberapa kandungan seperti mentol, kamper, eucalyptus, dan pewangi dapat memicu iritasi. Sebaiknya pilih lip balm tanpa pewangi dengan formula lembut agar kondisi bibir tidak semakin parah.

7. Gunakan Humidifier

Udara yang terlalu kering dapat memperburuk kondisi bibir pecah-pecah. Menggunakan humidifier di dalam ruangan, terutama kamar tidur, dapat membantu menjaga kelembapan udara. Cara ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kekeringan pada bibir.