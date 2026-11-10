Resmi, MUI Fatwakan Konsumsi dan Jual Beli Vape Hukumnya Haram

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan fatwa bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape haram.

Tidak hanya penggunaannya, MUI juga menetapkan bahwa aktivitas jual beli vape hukumnya haram.

Penetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape yang diterbitkan pada Jumat pekan lalu (6/11).

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub.

Turut mengetahui fatwa tersebut Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

”Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” bunyi Fatwa tersebut dikutip Selasa (10/11).

Dalam penjelasan fatwa tersebut, disampaikan bahwa vape adalah perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap untuk dihirup oleh pengguna.

”Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan,” beber MUI.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram vape.

Usulan itu disampaikan saat Suyudi bersilaturahmi dengan ketua umum (ketum) MUI dan seluruh jajarannya pada Selasa (13/10).

Menurut Suyudi, peredaran vape di masyarakat belakangan ini beriringan dengan potensi pelanggaran hukum, persisnya penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, secara khusus dia meminta dukungan dari para ulama dan pengurus MUI Pusat untuk mengkaji serta mengeluarkan fatwa pelarangan total atau haram terhadap penggunaan rokok elektrik alias vape di Indonesia.

”BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasat mata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” ucap Suyudi, dikutip dari keterangan resmi MUI pada Kamis (15/10).

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyatakan bahwa saat ini peredaran narkoba sudah bertransformasi dari bentuk padat ke bentuk cair.

Vape dinilai berbahaya lantaran kemasannya terselubung dan bisa diatur dengan beragam aroma. Akibatnya, petugas kesulitan membedakan vape legal dan vape mengandung narkoba.

Tidak hanya itu, Suyudi mengungkap maraknya penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia.

Dia menyebut, tindakan ilegal itu adalah salah satu bentuk perang terselubung yang sengaja dirancang oleh jaringan internasional untuk merusak tatanan masa depan bangsa Indonesia.

Untuk membendung potensi ancaman tersebut, Jenderal Suyudi mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang sudah bersikap tegas untuk melarang penggunaan vape.

Dia berharap MUI Pusat menyusul MUI Jawa Timur dengan menerbitkan fatwa atau rekomendasi keagamaan serupa.

”Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kyai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang,” ujarnya.

Suyudi mengaku, usulan pelarangan total rokok elektrik sudah disampaikannya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons positif.