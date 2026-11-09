Perempuan Usia Produktif Rentan Anemia, Berikut 4 Nutrisi yang Perlu Dipenuhi Setiap Hari

JawaPos.com - Menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas bukan hanya soal mengatur waktu istirahat dan rutin berolahraga. Perempuan usia produktif juga perlu memperhatikan kecukupan nutrisi harian, terutama zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin D3.

Kekurangan sejumlah zat gizi tersebut dapat berdampak pada kesehatan, mulai dari meningkatkan risiko anemia hingga memengaruhi kesehatan tulang.

Salah satu persoalan yang masih banyak dialami perempuan adalah anemia. Berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2023, sekitar 30 persen perempuan berusia 15–49 tahun di dunia mengalami anemia.

Kekurangan zat besi menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut. Risiko ini perlu diperhatikan karena perempuan mengalami menstruasi setiap bulan yang menyebabkan kehilangan darah. Jika asupan zat besi tidak mencukupi, tubuh berpotensi kesulitan memproduksi hemoglobin dalam jumlah optimal.

Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadarnya rendah, seseorang dapat mengalami gejala seperti mudah lelah, lemas, pusing, hingga sulit berkonsentrasi.

Karena itu, memenuhi kebutuhan nutrisi tidak seharusnya hanya menjadi perhatian ketika perempuan sedang merencanakan kehamilan, menjalani masa kehamilan, atau menyusui. Keseimbangan asupan gizi tetap dibutuhkan dalam berbagai tahap kehidupan.

Empat Nutrisi Penting untuk Kesehatan Perempuan

Ada sejumlah zat gizi yang perlu diperhatikan perempuan usia produktif. Masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menjaga kondisi tubuh.

1. Zat besi untuk mencegah anemia

Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin yang membantu mengedarkan oksigen melalui darah. Perempuan yang mengalami menstruasi perlu memperhatikan kecukupan mineral ini karena kehilangan darah dapat meningkatkan risiko kekurangan zat besi.

Sumber zat besi dapat diperoleh dari daging merah, hati, ikan, ayam, kacang-kacangan, serta sayuran hijau. Konsumsi makanan sumber vitamin C, seperti jeruk dan jambu biji, juga dapat membantu penyerapan zat besi dari sumber nabati.

2. Asam folat untuk pembentukan sel

Asam folat atau vitamin B9 dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan dan pembelahan sel. Nutrisi ini juga berperan dalam pembentukan sel darah merah.

Kecukupan asam folat penting bagi perempuan usia reproduktif, terutama mereka yang memiliki kemungkinan untuk hamil. Asupan folat yang cukup sebelum dan pada awal kehamilan membantu menurunkan risiko cacat tabung saraf pada janin.

Sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, jeruk, dan alpukat merupakan beberapa sumber folat yang bisa dimasukkan ke dalam menu harian.

3. Kalsium untuk menjaga kesehatan tulang

Kalsium merupakan mineral utama penyusun tulang dan gigi. Kebutuhan kalsium perlu dipenuhi sejak usia muda untuk membantu menjaga kepadatan tulang hingga memasuki usia lanjut.

Selain produk susu, kalsium bisa diperoleh dari ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, serta beberapa jenis sayuran hijau.

Kecukupan kalsium juga menjadi perhatian perempuan karena perubahan hormon seiring bertambahnya usia dapat memengaruhi kepadatan tulang.

4. Vitamin D3 untuk membantu penyerapan kalsium

Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal. Tanpa asupan vitamin D yang cukup, proses pemeliharaan kesehatan tulang dapat terganggu.

Tubuh dapat memproduksi vitamin D ketika kulit terpapar sinar matahari. Selain itu, vitamin ini bisa diperoleh dari ikan berlemak, kuning telur, serta makanan yang telah difortifikasi.

Kombinasi asupan kalsium dan vitamin D yang memadai menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tulang.

Jangan Abaikan Pola Makan di Tengah Kesibukan

Memenuhi kebutuhan nutrisi sebenarnya tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan pola hidup yang rumit. Perempuan bisa memulainya dengan membiasakan konsumsi makanan bergizi seimbang, tidak melewatkan waktu makan, serta memperbanyak variasi sumber protein, sayuran, buah, dan karbohidrat.

Di tengah aktivitas yang padat, kebiasaan melewatkan sarapan atau mengganti makanan utama dengan camilan juga perlu dihindari. Pola tersebut berpotensi membuat kebutuhan zat gizi harian tidak terpenuhi.

Selain itu, pemilihan minuman dan makanan kemasan juga perlu diperhatikan. Membaca informasi nilai gizi pada label kemasan dapat membantu mengetahui kandungan gula tambahan, lemak, protein, vitamin, dan mineral di dalamnya.

Minuman yang mengandung zat gizi tertentu dapat menjadi pelengkap asupan harian, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk mengonsumsi makanan dengan komposisi gizi beragam.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengenali kondisi tubuh. Perempuan yang kerap mengalami kelelahan, pusing, atau lemas sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai dampak rutinitas yang padat. Pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan darah bila diperlukan, dapat membantu mengetahui apakah terdapat anemia atau kekurangan zat gizi tertentu.

Cara Memenuhi Kebutuhan Nutrisi di Tengah Kesibukan

Memenuhi kebutuhan nutrisi tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan pola hidup yang rumit. Perempuan bisa memulainya dengan membiasakan konsumsi makanan bergizi seimbang, tidak melewatkan waktu makan, serta memperbanyak variasi sumber protein, sayuran, buah, dan karbohidrat.

Di tengah aktivitas yang padat, kebiasaan melewatkan sarapan atau mengganti makanan utama dengan camilan juga perlu dihindari. Pola tersebut berpotensi membuat kebutuhan zat gizi harian tidak terpenuhi.

Pemilihan makanan dan minuman kemasan juga perlu diperhatikan. Membaca informasi nilai gizi pada label produk dapat membantu mengetahui kandungan gula tambahan, lemak, protein, vitamin, dan mineral.

Minuman bernutrisi yang telah difortifikasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi asupan harian. Namun, konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan tidak menggantikan pola makan bergizi seimbang.

Salah satu pilihan yang tersedia di pasaran adalah Prenagen UHT No Added Sugar. Produk dalam kemasan 185 ml ini mengandung asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin D3. Sesuai namanya, produk tersebut juga tidak menggunakan tambahan gula pasir.

Junita, Head of Brand Prenagen, mengatakan kebutuhan nutrisi perempuan perlu diperhatikan bukan hanya selama masa kehamilan dan menyusui, tetapi juga dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

"Kami memahami bahwa menjaga kecukupan nutrisi bukan hanya penting selama masa kehamilan dan menyusui, tetapi juga dalam menjalani aktivitas sehari-hari," ujar Junita.

Dia menambahkan, setiap perempuan memiliki perjalanan dan prioritas hidup yang berbeda, mulai dari membangun karier, menempuh pendidikan, hingga mempersiapkan diri menjadi seorang ibu.