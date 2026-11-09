Pendekatan Baru dalam Penanganan Jerawat, AviClear Andalkan Teknologi Laser 1726 Nm

JawaPos.com - Teknologi perawatan kulit terus berkembang untuk menangani masalah jerawat. Salah satu inovasi yang hadir di bidang dermatologi adalah AviClear dari Cutera. Yaitu sebuah teknologi laser dengan panjang gelombang 1726 nm yang dirancang untuk menargetkan kelenjar minyak atau sebaceous pada kulit.

Kelenjar sebaceous berperan menghasilkan sebum atau minyak alami kulit. Namun, produksi sebum berlebih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya jerawat. Melalui teknologi laser 1726 nm, AviClear bekerja dengan menargetkan kelenjar tersebut untuk membantu mengurangi produksi minyak.

Pendekatan ini memungkinkan penanganan jerawat tidak hanya berfokus pada masalah yang terlihat di permukaan kulit, tetapi juga menyasar salah satu faktor yang berperan dalam pembentukannya.

AviClear telah memperoleh FDA clearance untuk perawatan jerawat ringan hingga berat. Prosedur perawatannya terdiri dari tiga sesi, dengan durasi sekitar 30 menit untuk setiap sesi. Teknologi ini dapat menjadi alternatif dalam penanganan jerawat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien.

Menariknya, pemanfaatan teknologi tersebut turut mengantarkan BMDERMA meraih dua penghargaan dalam ajang The Cutera Collective di Taipei, Taiwan, pada 1 November lalu. Klinik dermatologi dan estetika ini memperoleh Cutera Partnership Excellence Award dan AviClear Treatment Award sekaligus menjadi klinik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menerima penghargaan AviClear Treatment Award.

Founder BMDERMA dr. Deasy Lius mengatakan penanganan jerawat membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi kulit pasien. Bukan hanya mengatasi gejala yang terlihat.

“Dalam menangani jerawat, kami tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan kulit, tetapi juga berusaha memahami faktor yang berperan di baliknya. Setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda, sehingga perawatan tidak bisa disamaratakan,” ujar dr. Deasy Lius di Jakarta dikutip Senin (9/11).

“Teknologi seperti AviClear memberikan pilihan baru dalam acne management, tetapi yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan secara tepat berdasarkan evaluasi dan kebutuhan pasien,” tambahnya.