Pilates Tingkatkan Fleksibilitas dan Jaga Keseimbangan Tubuh, Bukan Sekadar Olahraga Tren

JawaPos.com - Pilates tidak hanya menjadi pilihan olahraga untuk menjaga kebugaran. Aktivitas fisik ini juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh, mulai dari memperkuat otot inti (core), meningkatkan fleksibilitas, menjaga keseimbangan, hingga membantu memperbaiki postur.

Latihan Pilates mengombinasikan gerakan terkontrol, pengaturan pernapasan, serta konsentrasi. Kombinasi tersebut membantu seseorang mengenali kemampuan dan pola gerak tubuhnya. Selain itu, latihan yang dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan dapat membantu meningkatkan kekuatan otot yang menopang tubuh.

Manfaat lainnya adalah menjaga kelenturan serta koordinasi gerakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Owner CASA Pilates Surabaya Natasha Oen Pencipta mengatakan pilates bukan sekadar olahraga yang mengikuti gerakan instruktur. Lebih dari itu, latihan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap individu.

“Bagi kami, pilates bukan sekadar olahraga atau mengikuti gerakan yang diberikan instruktur. Kami ingin setiap klien memahami kondisi tubuhnya terlebih dahulu, sehingga latihan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Natasha di Surabaya pada Minggu (1/11).