Jaga Mobilitas Lansia, Teknologi Regeneratif Tawarkan Alternatif Atasi Nyeri Sendi Tanpa Operasi

JawaPos.com - Penanganan nyeri sendi lutut kini tidak selalu harus berakhir di meja operasi. Perkembangan teknologi kedokteran ortopedi menghadirkan sejumlah pilihan terapi untuk mengatasi gangguan persendian, mulai dari pengobatan regeneratif hingga rehabilitasi medis.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Siloam Orthopaedic & Medical Rehabilitation Symposium 2026. Mengusung tema “Optimizing Mobility and Function in Older Adults: An Integrated Orthopaedic and Rehabilitation Approach”, kegiatan ini menyoroti pentingnya pendekatan terpadu untuk menjaga kemampuan bergerak dan fungsi tubuh kelompok usia lanjut.

Dokter spesialis ortopedi RS Siloam Surabaya dr. Teddy Heri Wardhana, SpOT, Subsp TLBM (K), mengatakan operasi merupakan pilihan terakhir apabila kondisi pasien sudah tidak memungkinkan ditangani dengan metode konservatif.

Karena itu, penanganan sejak dini menjadi penting untuk mempertahankan fungsi sendi dan mobilitas pasien.

“Kalau dulu orang beranggapan dokter spesialis ortopedi itu pekerjaannya hanya operasi saja. Sebetulnya operasi itu adalah fase terakhirnya atau kalau sudah tidak bisa ditangani,” ujarnya, Sabtu (31/10/2026).

Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah regenerative medicine. Metode ini mencakup pemanfaatan teknologi seperti stem cell untuk membantu penanganan gangguan pada sendi.

Menurut Teddy, tujuan penanganan bukan sekadar mengurangi rasa sakit, tetapi juga menjaga agar pasien tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Terlebih, gangguan sendi lutut banyak dialami kelompok usia lanjut dan berpotensi membatasi kemampuan berjalan.

“Harapan kami, meskipun usia sudah senior, aktivitasnya tetap berjalan seperti saat masih muda. Sekarang cukup banyak orang usia 70, 75, bahkan 80 tahun yang masih aktif bekerja,” jelasnya.