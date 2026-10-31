4 Investasi untuk Diri Sendiri yang Bisa Memberikan Dampak Besar Pada Masa Depan

Ilustrasi pola makan. (Pexels)
JawaPos.com - Merawat tubuh, pikiran, dan jiwa merupakan bentuk investasi yang bermanfaat besar bagi kehidupan.
Dengan memprioritaskan tiga hal tersebut, anda akan mendapatkan manfaat berkali-kali lipat di masa depan.
Namun, rasa lelah dan kesibukan yang menyita waktu seringkali membuat anda enggan memulai rutinitas tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kemauan yang kuat untuk membangun serta mempertahankan kebiasaan-kebiasaan berikut.
Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink (31/10) berikut sejumlah kebiasaan sehari-hari yang dapat menjadi investasi berharga bagi kehidupan anda di masa depan.
Lifelong learning
Orang-orang yang terus aktif belajar dan berusaha memahami berbagai hal baru sepanjang hidupnya, cenderung lebih bahagia, sehat, serta memiliki rasa kepuasan hidup yang lebih tinggi. Menariknya, pembelajaran sepanjang hayat tidak hanya membuat seseorang lebih bahagia. Selain itu, minat dan hobi seseorang juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Namun, akan selalu ada hal baru yang menyenangkan untuk dipelajari dan bisa dieksploitasi.
Memasang boundaries yang sehat
Banyak orang mengalami kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan fisik karena terlalu banyak mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Padahal, kondisi tersebut dapat dihindari dengan menetapkan boundaries sejak dini. Anda juga bisa lebih siap melindungi diri dari orang toksik sekaligus mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Memilih pola makan ideal
Setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Oleh karena itu, menemukan pola makan yang paling sesuai dengan kondisi tubuh dapat memberikan perubahan besar terhadap kesejahteraan secara keseluruhan. Jika anda ingin menemukan pola makan yang paling sesuai dengan kekebalan tubuh, anda bisa berkonsultasi dengan ahli gizi.
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Jawa Pos
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