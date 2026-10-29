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Penulis: Dhimas Ginanjar
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.39 WIB

Peneliti Temukan Gen Kunci Perkawinan Nyamuk, Buka Peluang Kendalikan Demam Kuning, DBD dan Zika

Foto arsip yang diambil pada Juli 2024 memperlihatkan seekor nyamuk demam kuning jantan. (Azusa Kamikochi/Universitas Nagoya/Kyodo)

JawaPos.com - Peneliti dari Jepang dan Amerika Serikat menemukan gen yang berperan penting dalam mekanisme perkawinan nyamuk demam kuning. Perubahan pada gen tersebut membuat nyamuk jantan kesulitan menemukan betina untuk kawin, sehingga temuan ini berpotensi membuka cara baru untuk mengendalikan reproduksi nyamuk.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (29/10), penelitian yang dilakukan oleh tim dari Nagoya University dan University of Iowa itu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional PLOS Biology. Gen yang menjadi fokus penelitian dikenal sebagai fruitless.

Gen tersebut berperan membuat nyamuk jantan tertarik pada suara kepakan sayap nyamuk betina. Ketika gen fruitless diubah pada nyamuk jantan, serangga itu tidak mampu membentuk kelompok kawin dan tidak merespons suara kepakan sayap betina.

Peneliti juga menemukan bahwa kemampuan pendengaran nyamuk jantan mengalami penurunan signifikan setelah gen tersebut diubah.

Nyamuk demam kuning tidak hanya menularkan demam kuning, tetapi juga penyakit lain, termasuk demam berdarah dengue dan virus Zika. Karena itu, pemahaman mengenai mekanisme reproduksinya dapat membantu pengembangan strategi pengendalian populasi nyamuk.

Gen fruitless sebelumnya diketahui berperan dalam membentuk perbedaan fungsi saraf antara jantan dan betina pada lalat buah. Dalam penelitian terbaru ini, tim menemukan bahwa gen tersebut juga berperan penting dalam perilaku kawin nyamuk.

Azusa Kamikochi, profesor ilmu saraf di Nagoya University, mengatakan bahwa penargetan gen tersebut berpotensi menghasilkan metode untuk mengendalikan reproduksi nyamuk.

Nyamuk demam kuning jantan diketahui membentuk kelompok pada waktu senja. Mereka mendeteksi kepakan sayap betina yang memiliki frekuensi suara relatif rendah, sekitar 450 hertz, kemudian mendekati betina untuk kawin.

Setelah kawin, nyamuk betina mencari inang untuk mengisap darah sebelum bertelur. Hingga kini, mekanisme terperinci di balik perilaku tersebut belum sepenuhnya dipahami.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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