Tangisan Bayi Bikin Orang Tua Kewalahan? Ini Pentingnya Edukasi dan Dukungan Emosional

JawaPos.com - Tangisan bayi merupakan bagian normal dari perkembangan awal kehidupan. Namun, ketika bayi menangis berulang kali dan sulit ditenangkan, orang tua bisa merasa kewalahan, cemas, bahkan mempertanyakan kemampuan mereka dalam mengasuh anak.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi orang tua baru yang masih beradaptasi dengan kurang tidur, pemulihan fisik setelah persalinan, dan tanggung jawab merawat bayi.

Karena itu, memahami tangisan bayi sekaligus menjaga kesehatan mental orang tua menjadi hal yang sama pentingnya.

Menurut artikel Psychology Today, sebuah tinjauan sistematis yang melibatkan 29 penelitian dan lebih dari 2.500 keluarga mengevaluasi berbagai intervensi untuk membantu keluarga menghadapi tangisan bayi berlebihan.

Penelitian tersebut tidak hanya menyoroti upaya mengurangi tangisan bayi, tetapi juga menilai apakah intervensi yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan orang tua.

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa program yang berfokus pada edukasi dan dukungan bagi orang tua memberikan manfaat terhadap kondisi psikologis mereka.

Orang tua yang memperoleh informasi dan dukungan melaporkan tingkat stres serta kecemasan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mendapat dukungan serupa.

Program tersebut umumnya mencakup penjelasan mengenai pola tangisan bayi, perkembangan normal pada masa awal kehidupan, strategi menghadapi situasi sulit, dan cara mengelola tekanan emosional.

Informasi yang tepat dapat membantu orang tua memahami bahwa tangisan berlebihan tidak selalu menandakan adanya masalah serius atau kesalahan dalam pengasuhan.