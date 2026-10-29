Mau Otak Tetap Tajam Sampai Tua? Ini 9 Kebiasaan Harian yang Wajib Dihindari Menurut Ahli Neurologi

JawaPos.com - Menjaga kesehatan fisik sering kali menjadi fokus utama seiring bertambahnya usia, namun kesehatan otak tidak boleh terabaikan.

Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari ternyata memiliki dampak yang sangat besar dalam menentukan seberapa tajam fungsi kognitif kita di masa depan.

Menurut ulasan medis dan gaya hidup dari YourTango yang ditulis oleh John Sundholm, Dr. Baibing Chen, seorang ahli neurologi lulusan Mayo Clinic, mengungkapkan sembilan kebiasaan harian yang sering kali dianggap sepele padahal dapat melemahkan daya ingat serta meningkatkan risiko demensia dan stroke.

Mengubah kebiasaan kecil ini sejak dini menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk menjaga fungsi otak tetap optimal.

Berikut sembilan hal sehari-hari yang sebaiknya dihindari demi menjaga kesehatan otak hingga usia tua.

1. Terlalu Mengandalkan GPS untuk Navigasi

Ketergantungan pada GPS membuat ingatan spasial otak jarang dilatih.

Dr. Chen merujuk pada penelitian pengemudi taksi yang menghafal rute kota memiliki hippocampus yang lebih besar dan risiko demensia yang lebih rendah.

Cobalah untuk bernavigasi secara mandiri atau memvisualisasikan rute sebelum menyalakan aplikasi penunjuk jalan.