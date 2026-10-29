6 Momen Penting di Usia 30-an dan 40-an yang Bikin Tersadar Realitas Penuaan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup yang sering kali disebut sebagai "jam sibuk", di mana seluruh tanggung jawab karier, keluarga, dan pencapaian pribadi bertabrakan secara bersamaan. Ketika masih di usia 20-an, banyak orang merasa bahwa jiwa muda dan stamina fisik akan bertahan selamanya tanpa ada perubahan berarti.

Namun, memasuki rentang usia 30-an hingga 40-an, realitas penuaan dan pergeseran prioritas hidup perlahan mulai terasa jelas.

Menurut ulasan psikologi dan perkembangan diri dari YourTango yang ditulis oleh Sophie Bagheri, perubahan biologis serta tanggung jawab sosial yang kian menumpuk menjadi sinyal alami bahwa fase hidup telah bergeser ke tingkat yang lebih matang.

Berikut enam momen penting yang menyadarkan orang-orang di usia 30-an dan 40-an bahwa masa muda perlahan telah berganti.

1. Kualitas Tidur yang Mulai Mengalami Penurunan

Jika pada masa remaja dan usia 20-an tertidur pulas hingga 8-10 jam terasa sangat mudah, hal sebaliknya sering kali terjadi saat memasuki usia 30-an.

Kesulitan untuk mematikan pikiran di malam hari, ditambah dengan beban stres harian, membuat istirahat malam yang nyenyak menjadi hal yang membutuhkan usaha ekstra.

2. Penurunan Fungsi Penglihatan dan Daya Tahan Fisik

Mata yang mulai melemah dan rasa pegal yang dulu sering dikeluhkan oleh generasi orang tua kini mulai menjadi kenyataan pribadi.