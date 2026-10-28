Rutin Minum Obat Tapi Gula Darah Masih Tinggi? Berikut 3 Langkah Ampuh untuk Penderita Diabetes

Ilustrasi gula darah tinggi Penderita Diabetes.

JawaPos.com - Penderita diabetes kerap kali gula daerahnya masih tinggi meskipun sudah rutin minum obat. Untuk menangani kondisi ini, pasien bisa menerapkan 3 langkah sederhana, namun ampuh bagi kesehatan.

Tiga langkah ini berupa menjaga pola makan, rutin bergerak dan cukup istirahat.

Diabetologist sekaligus Founder mGanik, dr. Kelvin Candiago mengatakan, kondisi pasien diabetes yang gula darahnya tetap tinggi meskipun sudah rutin berobat harus dievaluasi menyeluruh. Pendalaman dilakukan mulai dari pola makan, aktivitas fisik, dan pemantauan gula darah sehari-hari.

Masalahnya, masih banyak orang salah kaprah bahwa memeriksa gula darah harian sudah cukup. Padahal, pemeriksaan gula darah pada waktu tertentu belum dapat menggambarkan rata-rata kadar gula darah dalam jangka panjang.

"Untuk melihat lebih presisi apakah pasien itu diabetes atau nggak, bisa menggunakan yang namanya pemeriksaan HbA1c," ujar dr. Kelvin, Rabu (28/10).

HbA1c mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama sekitar 2–3 bulan terakhir. Secara umum, nilai HbA1c di bawah 5,7% termasuk kategori normal, sedangkan nilai 6,5% atau lebih merupakan salah satu kriteria diagnosis diabetes.

Penderita diabetes perlu dievaluasi bersama dokter dalam menetapkan target HbA1c. Sejumlah studi yang dilakukan di rumah sakit Indonesia menemukan bahwa hingga 76% penderita Diabetes Melitus Tipe 2 memiliki HbA1c yang belum terkontrol.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari terapi yang belum sesuai dengan kondisi pasien hingga pola nutrisi dan monitoring yang belum optimal.

"Komplikasi dari diabetes itu yang paling menakutkan, makanya semua pasien yang memiliki diabetes perlu menjaga HbA1c-nya di bawah 6,5%," imbuhnya.

Jika pasien dibiarkan kondisi gula darahnya melebihi batas, maka komplikasi biasa terjadi di pembuluh darah. Untuk berada pada kondisi baik, penderita diabetes bisa menerapkan rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, atur asupan nutrisi harian dengan Metode 4J (Jenis, Jumlah, Jadwal, dan Jurus Masak) atau porsi Piring T (½ serat, ¼ protein, ¼ karbohidrat).

Kedua, aktif bergerak, misalnya jalan kaki atau senam minimal 30 menit per hari dengan menyesuaikan kondisi kesehatan masing-masing.

Ketiga, cukup istirahat, dengan menjaga kualitas dan durasi tidur malam, umumnya sekitar 7–8 jam bagi orang dewasa.

Perubahan gaya hidup penting dilakukan oleh pengidap diabetes. Namun, proses pengobatan juga tetap perlu berjalan.

"Kuncinya konsisten. Usaha menurunkan HbA1c dimulai dari rutinitas harian yang dijalankan terus-menerus," tutup dr. Kelvin.