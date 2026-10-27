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Penulis: Banu Adikara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.22 WIB

Bisa jadi Opsi untuk Penuhi Protein dan Kalsium Harian, Simak Manfaat Susu Kambing Etawa untuk Tubuh

Ilustrasi susu kambing. (Pexels) - Image

Ilustrasi susu kambing. (Pexels)

JawaPos.com — Susu kambing dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein dan kalsium harian. 

Kedua zat gizi tersebut berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh dan kesehatan tulang. Namun, manfaatnya tetap bergantung pada kandungan gizi produk, jumlah konsumsi, serta kebutuhan masing-masing individu.

Kementerian Kesehatan menekankan bahwa kalsium diperlukan untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Kekurangan asupan dalam jangka panjang dapat mengganggu pembentukan tulang dan meningkatkan risiko tulang keropos.

Selain susu dan produk olahannya, kalsium juga bisa diperoleh dari ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, dan sejumlah sayuran.

Susu kambing juga mengandung protein yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan.

Tinjauan ilmiah yang diterbitkan pada 2024 dalam Journal of Food Science and Technology membahas kandungan protein, mineral, vitamin, dan komponen lain dalam susu kambing.

Meski demikian, bukti mengenai manfaat terapeutik tertentu masih perlu dinilai secara spesifik dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap susu kambing sebagai pengobatan penyakit.

Pemanfaatan susu kambing sebagai sumber nutrisi menjadi salah satu latar belakang peluncuran Susu Etawa Vivagoat di Cilacap, Jawa Tengah pada 27 September lalu. 

Produk ini merupakan susu kambing etawa yang diperkaya dengan jahe dan madu. Tim Product Executive Vivagoat, Galan Rizqi Yanuar dalam keterangan tertulisnya mengatakan, produk tersebut dikembangkan untuk menjadi pilihan minuman bernutrisi dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong masyarakat memperhatikan pemenuhan kebutuhan kalsium.

Editor: Banu Adikara
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