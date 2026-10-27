Brand HARRIS Gandeng Somerset Jabodetabek Gelar “PinkTalk & Pinklates” Bersama Lovepink Indonesia

JawaPos.com – Peringati Breast Cancer Awareness Month atau Pinktober, HARRIS berkolaborasi dengan Somerset the Ascott Limited Indonesia regional Jabotabek menyelenggarakan kegiatan edukatif dan kebugaran bertajuk "PinkTalk & Pinklates". Acara ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme di area kolam renang Somerset Grand Citra.

Melalui kegiatan ini, HARRIS dan Somerset menggandeng yayasan Lovepink Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini dan kesehatan payudara.

Acara dibuka dengan sesi PinkTalk, menghadirkan dua sosok breast cancer survivor dari Pink Squad Lovepink Indonesia, yaitu Ibu Diana Pudja dan Ibu Rusyda Yunia Marini. Dalam perbincangan interaktif tersebut, Ibu Diana memberikan edukasi serta tutorial secara langsung mengenai langkah-langkah SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) dan menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan ini secara berkala sebagai bentuk pencegahan dini.

Sementara itu, Ibu Rusyda Yunia Marini membagikan wawasan mendalam mengenai faktor risiko kanker payudara. "Faktor risiko kanker payudara dipicu oleh berbagai hal, seperti paparan asap rokok, pola makan tidak sehat, kurang berolahraga, hingga faktor genetik dan hormonal. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan SADARI secara berkala," ujar Ibu Rusyda Yunia Marin.

Setelah sesi edukasi, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi olahraga bersama, yaitu Pinklates (Pilates) di tepi kolam renang yang dipandu oleh instruktur Pilates, Marsha Intan. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti gerakan demi gerakan yang dirancang untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan tubuh.

Kolaborasi regional ini melibatkan 9 properti The Ascott Limited di wilayah Jabodetabek, yaitu HARRIS Suites fX Sudirman, HARRIS Suites Puri Mansion, HARRIS Hotel & Conventions Bekasi, HARRIS Hotel & Conventions Serpong, HARRIS Cibinong City Mall Bogor, HARRIS Sentul City Bogor, Somerset Berlian Jakarta, Somerset Grand Citra Jakarta, dan Somerset Kencana Jakarta.