Kongres Nasional IV dan PIT IV PPSSI di Surabaya, Fitri Arman Terpilih Jadi Ketua Umum Baru

Pembukaan Kongres Nasional IV Sekaligus Pekan Ilmiah Tahunan IV Perkumpulan Praktisi Sentral Sterilisasi Indonesia (PPSSI) 15 Oktober di Hotel Wyndham Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkumpulan Praktisi Sentral Sterilisasi Indonesia (PPSSI) selenggarakan Kongres Nasional ke-IV sekaligus Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) IV pada 14–17 Oktober 2026 di Hotel Wyndham Surabaya.
Acara empat tahunan ini menjadi momentum bersejarah sekaligus ajang pembaruan ilmu bagi para praktisi sterilisasi dari seluruh Indonesia.
Tema kali ini adalah Penguatan Peran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lain dalam Modernisasi Dekontaminasi Perangkat Medis di Layanan Sterilisasi Rumah Sakit melalui Digitalisasi, Optimalisasi Biaya dan Keberlanjutan Berfokus pada Keselamatan Pasien.
Kegiatan dihadiri para pemangku kepentingan di bidang kesehatan, perwakilan rumah sakit, serta praktisi sterilisasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum DPP PPSSI periode 2022–2026, Nina Kirana Poetri Tri Juliati menyampaikan, Kongres Nasional IV ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan organisasi.
Telah terlaksana pemilihan Ketua Umum periode berikutnya, di mana Fitri Arman terpilih memimpin PPSSI untuk periode 2026–2030.
”Mulai Sabtu (24/10) beliau akan saya perkenalkan secara resmi sebagai Ketua Umum PPSSI periode 2026–2030, dan selanjutnya akan menyelesaikan penyusunan kepengurusan baru,” ujar Nina.
PPSSI lahir pada 2013 dengan nama Himpunan Sterilisasi Sentral Indonesia (HISSI). Pada Maret 2023, organisasi bertransformasi menjadi PPSSI.
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