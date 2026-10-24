Operasi Jantung Minim Invasif Tawarkan Pemulihan Lebih Cepat, Tak Buka Tulang Dada

JawaPos.com – Teknik bedah jantung Minimally Invasive Surgery (MIS) menjadi salah satu pilihan penanganan penyakit jantung dengan prosedur operasi yang tidak memerlukan pemotongan atau membuka tulang dada.

Metode ini memungkinkan pasien menjalani proses pemulihan lebih cepat dengan perawatan luka yang relatif lebih sederhana dibandingkan operasi jantung konvensional.

Dokter RS Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur (CVSKL), Dato’ Dr Mohamad Arif Muhammad Nor, menjelaskan, pendekatan minimal invasif dilakukan melalui sayatan yang lebih kecil.

Dengan demikian, struktur tulang dada atau sternum tetap utuh sehingga proses penyembuhan pasien dapat berlangsung lebih efisien.

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“Minim invasif memberikan kelebihan dari segi proses pemulihan yang lebih cepat. Jadi, pasien tinggal di rumah sakit lebih singkat dan proses perawatan lukanya lebih sederhana karena sayatannya lebih kecil,” jelasnya saat ditemui di Surabaya, Sabtu (24/10).

Dia menjelaskan, salah satu keunggulan teknik tersebut adalah tidak perlu memotong tulang dada.

Kondisi ini memungkinkan pasien menjalani pemulihan dengan lebih nyaman dibandingkan prosedur konvensional yang memerlukan pembukaan tulang dada.

Menurut Dato’ Dr Mohamad Arif, bedah jantung minimal invasif dapat diterapkan pada pasien dengan sejumlah gangguan jantung, termasuk penyumbatan pembuluh darah jantung dan kelainan katup jantung yang memerlukan tindakan penggantian katup.

"Namun sebaliknya, pasien dalam kondisi darurat dan kasus jantung yang sangat kompleks bisa menjadi keadaan yang tidak memungkinkan kita melakukan operasi secara minimal invasif,” terangnya.