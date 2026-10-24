Beredar Foto Menkes Pakai Oksigen di Palangka Raya, Kemenkes: Edukasi Masyarakat

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi foto Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang terlihat menggunakan selang dan tabung oksigen saat berkunjung ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (23/10).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan, Budi tidak mengalami sesak napas.

Saat itu, Budi menggunakan fasilitas tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan oksigen bagi warga terdampak kabut asap karhutla.

“Menkes sama sekali tidak merasa sesak napas pada saat itu, dan terbantu dengan menggunakan masker KN95 selama kunjungan berlangsung,” jelas Aji saat dihubungi, Sabtu (24/10).

Menurut Aji, Budi menggunakan fasilitas rumah oksigen untuk menunjukkan keberadaan layanan tersebut sekaligus memastikan masyarakat dapat memanfaatkannya.

Kunjungan itu juga bertujuan mempromosikan Rumah Oksigen milik Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Bus Oksigen milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla.

Dengan begitu, warga yang membutuhkan bantuan oksigen diharapkan dapat mengakses layanan yang tersedia.

Kemenkes juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memelintir fakta terkait foto tersebut.