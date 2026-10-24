Tak Hanya Melembabkan, Ini 7 Manfaat Minyak Zaitun untuk Kulit dan Cara Penggunaannya

JawaPos.com - Minyak zaitun atau olive oil merupakan minyak yang diperoleh dari buah zaitun dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan kulit. Kandungan lemak, vitamin E, dan senyawa antioksidan di dalamnya dapat membantu melembabkan kulit serta melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas.

Berkat berbagai kandungan tersebut, tak heran jika minyak ini sering digunakan sebagai bahan produk perawatan kulit maupun kosmetik. Meski demikian, penggunaannya tetap perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan efek samping yang berbeda pada setiap orang.

Melansir dari Cleveland Clinic dan Verrywell Health, Kamis (22/10), berikut beberapa manfaat minyak zaitun untuk kulit.

1. Menjaga Kelembapan Kulit

Minyak zaitun mengandung squalene dan vitamin E yang dapat berperan dalam menjaga kelembapan kulit. Kandungan lemaknya juga membantu mengunci kelembapan sehingga kulit terasa lebih lembut dan tidak mudah kering. Minyak ini dapat digunakan pada area kulit yang kering, termasuk bibir pecah-pecah. Namun, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing.

2. Mengurangi Tanda-tanda Penuaan

Manfaat minyak zaitun untuk kulit selanjutnya adalah membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. Manfaat ini di dapat dari senyawa antioksidan seperti polifenol dan vitamin E di dalamnya yang mampu melawan radikal bebas serta mengurangi stres oksidatif. Lemak sehat dalam minyak zaitun juga dapat membuat kulit tampak terasa lebih kenyal.

3. Mengurangi Peradangan Kulit

Kulit yang mengalami peradangan biasanya ditandai dengan kemerahan, iritasi, bahkan mengelupas. Senyawa antiinflamasi dalam minyak zaitun dapat membantu menenangkan kulit dan mendukung proses pemulihannya.