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Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.04 WIB

6 Kebiasaan Buruk yang Mengancam Kesehatan Ginjal, Apa Saja?

ilustrasi orang yang konsumsi minuman manis. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang konsumsi minuman manis. (Freepik)

JawaPos.com – Tekanan darah atau gula darah yang tidak terkontrol dengan baik dan sering menahan buang air kecil dapat merusak ginjal.

Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak lagi mampu membuang limbah dan cairan berlebih dari darah secara memadai.

Penyakit ginjal kronis sering kali berkembang secara diam-diam selama bertahun-tahun dan pada akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal.

Ternyata ada beberapa kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya namun dapat berkontribusi pada kerusakan ginjal seiring waktu.

Melansir verywellhealth, berikut enam kebiasaan buruk yang diam-diam mengancam kesehatan ginjal tanpa Anda sadari.

1. Gagal mengelola tekanan darah atau gula darah

Tekanan darah dan gula darah tinggi yang terus-menerus dapat merusak pembuluh darah dan struktur penyaring kecil di dalam ginjal.

Banyak orang menunggu hingga gejala muncul sebelum mencari pengobatan, meskipun kerusakan ginjal dapat berkembang tanpa disadari.

Editor: Novia Tri Astuti
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