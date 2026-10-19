Gangguan Pencernaan Tak Selalu Operasi, Pahami Penanganan GERD hingga Kanker Usus

JawaPos.com – Penyakit gangguan pencernaan memang sering kali menunjukkan gejala yang sama seperti nyeri perut. Tapi, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan agar penanganan tepat bisa dilakukan. Sebab, penanganan gangguan pencernaan GERD dan kanker tentu sangat berbeda.

Diungkapkan dr. Eko Priatno, Sp.B, Subsp.BD(K), Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Digestif, mencari tahu penyebab dari gangguan pencernaan sangat penting untuk menentukan terapi yang paling sesuai. Baginya, pemeriksaan bukan sekadar menangani penyakit lalu selesai. Tapi bagaimana dengan penanganan yang tepat maka kualitas hidup pasien terjaga.

Biasanya, pasien dapat melakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis berpengalaman dan mendapatkan rekomendasi penanganan gangguan pencernaan, mulai dari terapi medis hingga tindakan bedah lanjutan sesuai indikasi.

Misalnya pasien bisa datang ke Digestive Center Bethsaida Hospital Gading Serpong, yang menyediakan layanan kesehatan saluran pencernaan One Stop Service. Di mana seluruh layanan mulai dari pendaftaran, konsultasi, hingga pembayaran dapat diakses di satu area yang sama atau biasa disebut dengan cluster.

“Nyeri perut berulang, asam lambung yang tak kunjung membaik, atau perubahan pola buang air besar kerap dianggap gangguan pencernaan biasa. Tapi, keluhan yang menetap perlu diperiksakan agar penyebabnya diketahui dan penanganannya tepat,” ujar dr. Eko baru-baru ini.

Penanganan Gangguan Pencernaan Sesuai dengan Jenis Penyakit

Diungkapkan dr. Eko, pada GERD atau penyakit refluks asam lambung, penanganan umumnya dimulai dengan perubahan gaya hidup yang dibarengi dengan terapi obat-obatan. Jika keluhan tetap berlangsung, umumnya dokter dapat mengevaluasi kemungkinan tindakan antirefluks.

Sementara pada batu empedu, pengangkatan kantong empedu dengan laparoskopi dapat dipertimbangkan jika menimbulkan komplikasi. Teknik ini menggunakan sayatan kecil dan pada pasien tertentu memungkinkan pemulihan lebih cepat.

Penanganan bedah minimal invasif juga bisa dilakukan pada kasus kanker usus besar dan kanker rektum. Tapi dalam kasus kanker rektum tertentu, teknik Intersphincteric Resection (ISR) dapat dipertimbangkan untuk mengangkat kanker dengan tetap mempertahankan fungsi anus.