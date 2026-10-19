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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.25 WIB

Alasan Anak Lebih Rentan daripada Orang Dewasa dalam Bencana Karhutla, Lakukan Ini untuk Pencegahan 

Kabut asap dampak karhutla menyelimuti sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin timur, Kalimantan Tengah. (Agus Pramono/kaltengpos.jawapos.com) - Image

Kabut asap dampak karhutla menyelimuti sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin timur, Kalimantan Tengah. (Agus Pramono/kaltengpos.jawapos.com)

JawaPos.com - Anak-anak menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibanding orang dewasa. Perlu berbagai langkah untuk mencegah dampak buruk terjadi pada anak di tengah karhutla.

UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. Vivi Sofia, Sp.A(K) menjelaskan bahwa anak-anak memiliki karakteristik pernapasan yang membuat mereka lebih rentan terhadap paparan polusi udara.

dr. Vivi menjelaskan, frekuensi napas anak cenderung lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Pada bayi, frekuensi napas dapat mencapai hingga 60 kali per menit, sedangkan anak usia 2 bulan hingga 1 tahun hingga 50 kali per menit dan anak usia 1–5 tahun hingga 40 kali per menit.

“Jadi kita lihat ini akan lebih sering dia bernapas dan sistem imunnya masih berkembang sehingga pernapasan ini akan lebih banyak yang terhirup ke dalam saluran pernapasan,” jelasnya kepada wartawan, Senin (19/10).

Risiko dampak kesehatan yang lebih berat juga perlu diwaspadai pada anak dengan kondisi medis tertentu. Anak dengan penyakit jantung bawaan, gangguan paru-paru, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan perhatian lebih saat kualitas udara memburuk akibat karhutla.

Menurut dr. Vivi, paparan polutan dapat menimbulkan dampak yang lebih berbahaya bagi kelompok anak tersebut. Karena itu, orang tua perlu mengambil langkah perlindungan sejak kualitas udara mulai menunjukkan kondisi tidak sehat.

Pantau Kualitas Udara dan Siapkan Ruang Bersih

Langkah pertama yang disarankan adalah memantau kualitas udara di lingkungan tempat tinggal secara rutin. Orang tua dapat memeriksa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau Air Quality Index (AQI) melalui internet untuk mengetahui kondisi udara di sekitar rumah.

Selain itu, keluarga perlu menyiapkan setidaknya satu ruang bersih di dalam rumah untuk mengurangi paparan asap. Ruangan tersebut sebaiknya memiliki pintu dan jendela yang tertutup ketika kabut asap menyelimuti lingkungan.

Jika tersedia, orang tua juga dapat menggunakan pembersih udara portabel atau air purifier. Penggunaan pendingin ruangan (AC) perlu diperhatikan agar tidak memasukkan udara dari luar ke dalam rumah. dr. Vivi menyarankan pengaturan AC menggunakan mode sirkulasi ulang udara atau air recirculation.

Editor: Kuswandi
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