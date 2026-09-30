Sering Dianggap Sepele, 5 Kebiasaan Ini Picu Demensia di Masa Tua

Ilustrasi peyebab demensia pada lansia menurut pandangan psikologi. Freepik
JawaPos.com - Kasus penyakit neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer terus mengalami peningkatan signifikan secara global.
Data Asosiasi Alzheimer menunjukkan satu dari sembilan orang berusia 65 tahun ke atas kini mengidap Alzheimer, sementara riset mengindikasikan 28,8 persen populasi berisiko mengalami gangguan kecemasan dan 16,5 persen berpotensi terkena depresi yang berdampak langsung pada penurunan fungsi kognitif otak.
Dikutip dari Your Tango, menerapkan pola hidup sehat melalui pembenahan kebiasaan harian menjadi langkah pencegahan utama untuk menjaga kinerja otak tetap optimal hingga lansia.
Terdapat lima kebiasaan harian yang tanpa disadari dapat meningkatkan risiko berkembangnya demensia di masa depan:
Pemilihan jenis makanan harian berperan penting dalam melindungi struktur sel otak dari stres oksidatif. Konsumsi bahan nabati seperti buah dan sayuran berwarna-warni menyediakan pasokan vitamin, mineral, serta fitokimia guna menekan peradangan sistemik.
Asupan protein sehat yang mengandung asam amino esensial seperti triptofan dan tirosin juga diperlukan untuk memproduksi neurotransmiter. Nutrisi ini dapat diperoleh dari produk hewani berkualitas, telur, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh.
Selain itu, lemak tak jenuh dari minyak zaitun, alpukat, dan ikan berminyak sangat dibutuhkan untuk merawat membran sel saraf agar jalur komunikasi antar-sel otak tetap berfungsi dengan baik.
Saluran pencernaan terhubung langsung dengan sistem saraf otak melalui gut-brain axis. Gangguan pada usus sering kali memicu perubahan suasana hati, tingkat kecemasan, hingga menurunkan kemampuan otak dalam mengelola stres.
Penderita irritable bowel syndrome (IBS) terbukti secara klinis lebih rentan mengalami kecemasan akibat terganggunya mikroflora pencernaan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan usus menjadi bagian penting dalam memelihara fungsi kognitif.
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