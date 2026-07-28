Punya Peran Penting untuk Anak, Saluran Bisa Dijaga dengan Probiotik Tambahan

JawaPos.com – Gangguan pencernaan menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak. Padahal kesehatan pencernaan anak adalah fondasi tumbuh kembang, daya tahan tubuh, dan penyerapan nutrisi penting.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), angka kejadian konstipasi pada anak dapat mencapai lebih dari 30 persen. Sedangkan Kementerian Kesehatan juga mencatat, diare masih menjadi salah satu penyebab utama sakit pada anak.

Diungkapkan Dokter Spesialis Anak, dr. Melia Yunita, MSc, Sp.A, 1 dari 5 anak mengalami gangguan pencernaan fungsional. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan diare masih menjadi masalah kesehatan yang cukup sering pada anak Indonesia.

Bukan hanya itu, sekitar 70 persen sel imun tubuh berada di saluran cerna, sehingga kesehatan usus memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh.

“Hubungan erat antara saluran cerna dan sistem imun dikenal sebagai gut–immune axis, di mana keseimbangan mikrobiota usus membantu mendukung fungsi pertahanan alami tubuh,” ujar dr. Melia dalam perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dengan tema ‘Hadir di Setiap Momen Tumbuhnya’ baru-baru ini.

Untuk itu, kesehatan saluran cerna perlu dijaga sejak dini untuk pertumbuhan optimal. Menjaga kesehatan saluran cerna perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehat yang diterapkan sejak dini.

Salah satunya dengan mengosumsi probiotik. Tapi, tidak semua probiotik memiliki manfaat yang sama untuk kesehatan pencernaan.

Dikatakan Product Executive PT Kalbe Farma Tbk, Victorya Basule, penting memilih probiotik dengan strain yang telah didukung bukti klinis. Ini diperlukan karena membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mendukung kesehatan saluran cerna anak secara optimal.

Untuk probiotik bayi dan anak pun berbeda. Usahakan mengandung tambahan BB-12 untuk bayi. Sedangkan untuk Kids, harus dilengkapi dengan prebiotic sehingga bekerja sebagai sinbiotik yang membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mendukung kesehatan saluran cerna anak secara optimal.