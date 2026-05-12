Menkes Budi Pastikan WNA Kontak Erat Hantavirus Diisolasi hingga Selesai Masa Inkubasi

Menkes Budi Gunadi Sadikin HENDRA EKA/JAWA POS
JawaPos.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan warga negara asing (WNA) yang menjadi kontak erat pasien hantavirus akan diisolasi hingga selesai masa inkubasi. Diketahui pasien ini kontak erat dari kapal pesiar MV Hondius dan tinggal di Jakarta.
Pasien ini juga masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso meski hasil pemeriksaannya negatif. Budi mengatakan, langkah isolasi tetap dilakukan hingga masa inkubasi selesai untuk memastikan WNA tersebut benar-benar tidak terinfeksi hantavirus.
“Sampai sekarang kita masih minta dia stay dulu di isolasi supaya dalam masa inkubasi kita mau lihat apakah benar-benar bersih apa enggak,” kata Budi kepada wartawan, Senin (12/5).
Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia menerima informasi dari otoritas kesehatan Inggris pada 7 Mei 2026 terkait seorang warga negaranya yang sempat berada di kapal pesiar MV Hondius dan menjadi kontak erat pasien positif hantavirus.
“Tanggal 7 Mei kita dikasih tahu dari Inggris bahwa ada warga negara dia yang ikut di kapal, kemudian kontak erat dengan salah satu yang positif terkena,” ujarnya.
Menurut Budi, WNA tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan bertempat tinggal di Jakarta. Sehingga, pemerintah langsung melakukan pelacakan begitu menerima notifikasi dari Inggris.
“Orang itu kebetulan kerja di Indonesia, jadi dilacak sama mereka sudah masuk ke Indonesia,” katanya.
Ia menyebut pemerintah bergerak cepat melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap WNA tersebut sehari setelah notifikasi diterima.
“Kita tahunya tanggal 7 malam. Tanggal 8 kita identifikasi, kemudian kita periksa kondisinya baik-baik saja,” tuturnya.
Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke RSPI Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
