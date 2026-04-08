Jaga Kesehatan Mental, Ini 7 Tips Menghindari Stres yang Sangat Melelahkan

Ilustrasi Melamun Akibat Stres / unsplash JawaPos.com - Stres tidak hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan perilaku, sehingga membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Beberapa dampaknya antara lain kecemasan, perasaan tertekan, kelelahan berlebihan, hingga perubahan perilaku seperti mudah marah, kehilangan motivasi, atau cenderung menarik diri dari orang lain. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan menyelesaikan masalah, serta menimbulkan gejala fisik seperti sakit kepala, mual, dan detak jantung yang cepat. Mengutip NYC Health and Hospitals, berikut beberapa tips sederhana dan efektif untuk mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental agar lebih baik dan bahagia.

1. Jaga diri

Guna menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, kamu pelru membangun kebiasaan hidup yang seimbang. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat, agar tubuh memperoleh energi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Jangan lupa memberikan tubuh waktu yang cukup beristirahat dengan tidur yang berkualitas setiap malam sebab tidur yang baik sangat berperan dalam proses pemulihan dan menjaga keseimbangan hormon.

Selain itu, olahraga secara teratur, meski hanya dalam bentuk aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau yoga, dapat membantu meningkatkan mood, menjaga kebugaran tubuh, dan meningkatkan sirkulasi darah. Menggabungkan ketiga elemen ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan jangka panjangmu, baik fisik maupun mental.

2. Lakukan relaksasi

Dalam mengurangi stres yang kita alami, ada berbagai teknik relaksasi yang bisa dicoba. Salah satunya dengan melakukan relaksasi otot, latihan pernapasan, atau meditasi yang dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Jika kamu lebih suka aktivitas yang lebih fisik, yoga atau berenang mampu menjadi pilihan yang sangat baik untuk melepaskan ketegangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, meluangkan waktu bersantai di alam terbuka atau mendengarkan musik yang menenangkan juga dapat memberikan efek menenangkan yang luar biasa pada pikiran dan emosimu. Semua aktivitas ini tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran agar pulih, sehingga kamu bisa merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan hidup.

3. Istirahat saat dibutuhkan

Di tempat kerja, beristirahat sejenak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kinerjamu tetap optimal. Mengambil waktu beristirahat memungkinkan otak guna menyegarkan diri, mengurangi kelelahan mental, dan memberikan kesempatan bagimu untuk mengatur ulang fokus.