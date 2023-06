Mengenal Metode Cryoablation untuk Pengobatan Pasien Gangguan Irama Jantung

JawaPos.com - Penderita fibrilasi atrium atau gangguan irama jantung (aritmia) bisa mendapatkan prosedur pengobatan dengan metode cryoablation. Metode pengobatan ini dilakukan secara prosedur minimal invasif dengan menggunakan energi beku di bawah 40 derajat Celsius yang diarahkan ke serambi jantung untuk menciptakan efek terapi. Metode ini memiliki tingkat keberhasilan yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada metode radioterapi, namun dengan risiko yang lebih rendah.

Berdasarkan data dari Perkumpulan Kardiologi Indonesia tahun 2019, penderita aritmia di dunia tercatat sebanyak lebih dari 37 juta kasus atau sebesar 0,51 persen dari total populasi dunia. Jumlah penderita aritmia secara global juga tercatat meningkat sebesar 33 persen dalam 20 tahun terakhir.

Di Jakarta sendiri, berdasarkan penelitian dari Multinational Monitoring of Trend and Determinant in Cardiovascular Disease tahun 2021, angka kejadian gangguan irama jantung tercatat sebesar 0,2 persen dari jumlah populasi urban di kota Jakarta.

Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan persentase populasi usia lanjut di Indonesia dari 8 persen di tahun 2005 hingga di estimasi sebanyak 29 persen pada 2050. Kondisi ini yang membuat RS Siloam TB Simatupang memperkenalkan metode cryoablation untuk melengkapi pelayanan kesehatan di bidang kardiologi.

Dalam kesempatan ulang tahun 1 dekade, RS Siloam TB Simatupang, salah kegiatan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan kardiologi untuk penderita fibrilasi atrium atau gangguan irama jantung (aritmia) dengan metode cryoablation. Saat ini, RS Siloam TB Simatupang merupakan rumah sakit swasta pertama di Jakarta yang mampu melakukan tindakan tersebut.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan jantung di masyarakat, RS Siloam TB Simatupang mengadakan kegiatan pemeriksaan EKG gratis untuk peserta Fun Run dan Mini Duathlon yang diselenggarakan pada Sabtu (3/6) di kawasan Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah peserta menyelesaikan kegiatan dan hasilnya dianalisa dan dipaparkan oleh Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, SP.JP (K), FIHA, FAsCC, FEHRA, selaku Chairman of The Arrhythmia Center di RS Siloam TB Simatupang.

Tak hanya itu, RS Siloam TB Simatupang juga akan melakukan roadshow untuk mensosialisasikan kepada dokter dan spesialis di berbagai kota di Indonesia terkait diagnosis aritmia melalui EKG dan pengenalan metode pengobatan cryoablation untuk pasien penderita aritmia.

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, RS Siloam TB Simatupang memberikan pemeriksaan kesehatan gratis untuk lebih dari 25 guru di 9 sekolah negeri dan swasta yang berada di sekitar Jakarta Selatan pada 2-6 Juni 2023. Bekerja sama dengan Smile Train Indonesia, RS Siloam TB Simatupang mengadakan operasi bibir sumbing gratis pada 22 dan 29 Juni 2023. Selain itu, mengadakan operasi katarak gratis pada 18 Juni untuk masyarakat sekitar.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang memungkinkan terus melayani masyarakat di Jakarta Selatan dan sekitarnya selama 1 dekade. Perjalanan kami masih panjang dan kami akan terus berkembang untuk terus melayani seluruh masyarakat Indonesia dan menuju Indonesia yang lebih sehat," kata Chief Executive Office RS Siloam TB Simatupang, dr. Dewi Anggraini, MARS.