JawaPos.com - Berkencan merupakan salah satu cara untuk mengenal seseorang lebih dekat, memahami kepribadiannya, dan melihat apakah kalian memiliki kecocokan untuk membangun hubungan yang lebih serius. Namun, setelah sebuah kencan berakhir, tidak sedikit orang yang justru merasa bingung dengan perasaannya sendiri.

Ada kalanya kencan berjalan menyenangkan, tetapi kamu masih bertanya-tanya apakah orang tersebut benar-benar cocok denganmu. Ada pula situasi ketika percakapan terasa lancar, kalian tertawa bersama, dan waktu berlalu begitu cepat, tetapi setelah pulang kamu mulai memikirkan kembali setiap perkataan dan perilakunya.



Apakah dia tertarik kepadaku? Apakah aku terlalu banyak berbicara? Apakah kami memiliki kesamaan? Apakah aku benar-benar menyukainya, atau hanya menikmati perhatian yang diberikannya?



Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Ketika mulai mengenal seseorang, kita sering berusaha memahami bukan hanya perilakunya, tetapi juga respons emosional diri sendiri.



Dalam perspektif psikologi, mengevaluasi pengalaman setelah berkencan dapat membantu seseorang mengenali kebutuhan emosional, nilai pribadi, batasan, dan pola hubungan yang dimilikinya. Proses ini juga dapat membantu membedakan ketertarikan sesaat dari kecocokan yang lebih mendalam.



Namun, evaluasi setelah berkencan bukan berarti kamu harus menganalisis setiap detail atau mencari kesalahan dari orang yang baru dikenal. Tujuannya adalah memahami bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi perasaanmu dan apakah kamu ingin mengenalnya lebih jauh.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat tujuh pertanyaan penting yang dapat kamu ajukan kepada diri sendiri setelah berkencan menurut psikologi.



1. Apakah Aku Merasa Nyaman Menjadi Diriku Sendiri Ketika Bersamanya?



Salah satu pertanyaan terpenting setelah berkencan adalah apakah kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri ketika berada di dekat orang tersebut.



Ketika menyukai seseorang, terkadang kita berusaha menampilkan versi terbaik dari diri sendiri. Kita mungkin memilih kata-kata dengan hati-hati, menyembunyikan beberapa pendapat, atau berusaha terlihat lebih menarik agar mendapatkan kesan positif.



Hal tersebut sebenarnya cukup wajar, terutama ketika baru mengenal seseorang. Hampir setiap orang ingin memberikan kesan pertama yang baik.



Namun, ada perbedaan antara berusaha bersikap sopan dan merasa harus terus-menerus berpura-pura agar diterima.



Jika sepanjang kencan kamu merasa harus menjaga setiap perkataan, takut menunjukkan pendapat, atau khawatir bahwa kepribadian aslimu tidak akan disukai, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan.



Dalam psikologi, rasa aman secara emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengekspresikan diri tanpa terus-menerus merasa terancam oleh penilaian atau penolakan.



Kenyamanan seperti ini penting dalam hubungan karena kedekatan yang sehat membutuhkan ruang bagi kedua orang untuk menjadi diri sendiri.



Cobalah mengingat kembali pengalaman kencanmu.



Apakah kamu bisa tertawa tanpa merasa canggung? Apakah kamu dapat mengungkapkan pendapat meskipun berbeda dengannya? Apakah kamu merasa didengarkan ketika berbicara? Apakah kamu merasa perlu menyembunyikan bagian tertentu dari dirimu?



Kamu tidak harus langsung merasa sepenuhnya nyaman pada kencan pertama. Rasa percaya membutuhkan waktu untuk tumbuh.



Namun, perhatikan apakah interaksi tersebut memberikan kesempatan bagimu untuk menjadi lebih terbuka, bukan justru membuatmu merasa semakin kecil atau tidak percaya diri.



Orang yang tepat untuk dikenal lebih jauh bukanlah seseorang yang selalu membuatmu terkesan sempurna, melainkan seseorang yang memungkinkanmu membangun hubungan tanpa harus kehilangan identitas diri.



2. Apakah Aku Benar-Benar Tertarik Kepadanya, atau Hanya Menyukai Perhatian yang Diberikannya?



Terkadang, seseorang merasa sangat tertarik setelah berkencan bukan karena benar-benar mengenal orang tersebut, melainkan karena menikmati perhatian yang diterimanya.



Misalnya, orang yang kamu temui memberikan pujian, mendengarkan ceritamu dengan penuh perhatian, menanyakan berbagai hal tentang kehidupanmu, dan menunjukkan ketertarikan yang membuatmu merasa istimewa.



Pengalaman tersebut tentu menyenangkan. Namun, penting untuk membedakan antara menyukai seseorang dan menyukai perasaan dihargai ketika berada di dekatnya.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa diterima dan dihargai merupakan bagian dari kebutuhan sosial manusia. Perhatian positif dapat meningkatkan suasana hati dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri.



Karena itu, ketika seseorang memberikan perhatian yang selama ini mungkin jarang kamu dapatkan, kamu bisa merasa sangat tertarik kepadanya.



Namun, perhatian saja belum cukup untuk menunjukkan adanya kecocokan.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apa sebenarnya yang membuatku tertarik kepadanya?



Apakah kamu menyukai cara berpikirnya, nilai-nilai yang dimilikinya, selera humornya, atau cara ia memperlakukan orang lain? Apakah kamu tertarik mengetahui lebih banyak tentang kehidupannya, termasuk pengalaman, tujuan, dan pandangannya?



Atau justru sebagian besar perasaanmu muncul karena kamu merasa diperhatikan, dipuji, dan diinginkan?



Tidak ada yang salah dengan menikmati perhatian dari orang lain. Namun, mengenali sumber ketertarikan dapat membantumu membuat keputusan yang lebih jernih.



Kamu juga dapat memperhatikan apakah rasa tertarik tersebut tetap ada ketika percakapan tidak lagi berisi pujian atau rayuan.



Ketertarikan yang lebih mendalam biasanya berkembang melalui rasa ingin tahu, penghargaan, dan keinginan untuk memahami pribadi seseorang secara utuh.



Jangan terburu-buru menganggap perasaan bersemangat setelah kencan sebagai tanda bahwa kamu sudah menemukan pasangan yang tepat.



Berikan waktu untuk mengenal orang tersebut, bukan hanya menikmati bagaimana ia membuatmu merasa.



3. Apakah Percakapan Kami Berjalan Dua Arah dan Aku Merasa Didengarkan?



Kualitas komunikasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan setelah berkencan.



Kencan yang menyenangkan tidak selalu berarti kedua orang memiliki komunikasi yang seimbang. Terkadang, satu orang lebih banyak berbicara, sementara yang lain hanya mendengarkan. Ada pula situasi ketika seseorang terus-menerus membicarakan dirinya sendiri tanpa menunjukkan ketertarikan terhadap pengalaman lawan bicaranya.



Karena itu, cobalah mengingat bagaimana percakapan berlangsung.



Apakah kalian sama-sama mendapatkan kesempatan untuk berbicara? Apakah ia mengajukan pertanyaan tentang kehidupanmu? Apakah ia benar-benar memperhatikan jawabanmu? Apakah kamu merasa pendapatmu dihargai?



Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan penting dalam membangun hubungan interpersonal.



Mendengarkan secara aktif tidak hanya berarti diam ketika orang lain berbicara. Hal ini juga melibatkan perhatian, usaha memahami maksud pembicaraan, dan respons yang menunjukkan bahwa kita benar-benar terlibat dalam percakapan.



Seseorang yang mendengarkan dengan baik biasanya tidak hanya menunggu kesempatan untuk kembali berbicara. Ia berusaha memahami pengalaman dan sudut pandang orang lain.



Komunikasi yang sehat juga tidak selalu harus berjalan sempurna. Pada kencan pertama, seseorang mungkin merasa gugup sehingga percakapan terkadang terhenti atau terasa canggung.



Namun, perhatikan apakah ada usaha dari kedua pihak untuk membangun percakapan.



Jika kamu selalu menjadi pihak yang mengajukan pertanyaan, mencari topik, dan mempertahankan suasana, mungkin ada ketidakseimbangan yang perlu diperhatikan.



Sebaliknya, jika kalian sama-sama menunjukkan rasa ingin tahu, saling memberikan ruang, dan dapat berbicara tanpa merasa dihakimi, hal tersebut bisa menjadi awal interaksi yang positif.



Ingatlah bahwa hubungan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang menarik untuk diajak bicara. Hubungan juga membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan dan memahami.



4. Apakah Nilai dan Tujuan Hidup Kami Memiliki Kecocokan?



Ketertarikan fisik, humor, dan kesamaan hobi memang dapat membuat sebuah kencan terasa menyenangkan. Namun, untuk membangun hubungan jangka panjang, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu kesesuaian nilai dan tujuan hidup.



Dua orang bisa menikmati waktu bersama meskipun memiliki pandangan hidup yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tertentu dapat menjadi sumber konflik jika tidak dibicarakan secara terbuka.



Misalnya, seseorang menginginkan hubungan yang serius dan berorientasi pada pernikahan, sementara orang yang ditemuinya hanya ingin menjalani hubungan tanpa komitmen dalam waktu dekat.



Ada pula perbedaan mengenai prioritas pekerjaan, pengelolaan keuangan, keinginan memiliki anak, hubungan dengan keluarga, gaya hidup, atau cara menyelesaikan konflik.



Dalam psikologi hubungan, kesamaan nilai dan kesesuaian tujuan dapat membantu pasangan membangun harapan bersama.



Namun, kecocokan bukan berarti harus memiliki kepribadian dan pemikiran yang sama dalam segala hal. Dua orang tetap dapat memiliki perbedaan selama mereka mampu menghormati dan menegosiasikan perbedaan tersebut.



Setelah berkencan, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah kami memiliki pandangan yang cukup sejalan mengenai hubungan?



Apakah cara kami memandang tanggung jawab dan komitmen memiliki kesesuaian?



Apakah aku dapat menghormati pilihan hidupnya meskipun berbeda dari pilihanku?



Apakah tujuan yang kami inginkan memungkinkan kami membangun masa depan bersama?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak harus dijawab semuanya setelah satu kali kencan. Sebagian besar nilai dan tujuan hidup membutuhkan waktu untuk dipahami.



Namun, kamu dapat mulai memperhatikan hal-hal yang muncul secara alami dalam percakapan.



Jangan hanya berfokus pada kesamaan yang membuat kalian nyaman. Perhatikan juga perbedaan yang mungkin berpengaruh besar terhadap kehidupan bersama.



Sebab, hubungan yang kuat tidak hanya dibangun melalui kesenangan saat bersama, tetapi juga melalui kemampuan menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang saling menghargai.



5. Apakah Aku Merasa Dihargai dan Batasan Pribadiku Dihormati?



Rasa tertarik terkadang membuat seseorang mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya penting.



Misalnya, kamu mungkin merasa senang karena seseorang menunjukkan ketertarikan yang besar, tetapi tidak menyadari bahwa ia beberapa kali mengabaikan pendapatmu, memaksakan keinginannya, atau membuat lelucon yang membuatmu tidak nyaman.



Karena ingin memberikan kesempatan, kamu mungkin memilih untuk tidak mempermasalahkannya.



Padahal, bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika berkencan dapat memberikan gambaran awal tentang sikapnya terhadap batasan pribadi.



Dalam psikologi, batasan pribadi atau personal boundaries berkaitan dengan kemampuan seseorang menentukan hal-hal yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam interaksi dengan orang lain.



Batasan dapat berhubungan dengan waktu, privasi, ruang fisik, komunikasi, emosi, maupun keputusan pribadi.



Contohnya, kamu berhak mengatakan tidak ketika tidak ingin melakukan sesuatu. Kamu juga berhak menentukan seberapa banyak informasi pribadi yang ingin dibagikan dan kapan kamu merasa siap untuk membicarakan hal tertentu.



Setelah kencan, cobalah mengingat bagaimana orang tersebut merespons ketika kamu menyampaikan pendapat atau ketidaknyamanan.



Apakah ia menghargai keputusanmu? Apakah ia menerima ketika kamu mengatakan tidak? Apakah ia mencoba memahami alasanmu tanpa memaksakan kehendaknya?



Seseorang tidak harus selalu setuju denganmu untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, ia seharusnya mampu menerima bahwa kamu memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri.



Perhatikan pula bagaimana ia memperlakukan orang lain, seperti pelayan restoran, pengemudi, atau orang yang tidak memiliki kepentingan langsung dengannya.



Cara seseorang memperlakukan orang lain dapat memberikan petunjuk mengenai sikap dan kebiasaannya dalam interaksi sosial.



Jika selama kencan kamu merasa direndahkan, ditekan, atau tidak aman, jangan mengabaikan perasaan tersebut hanya karena ada ketertarikan romantis.



Kamu tidak perlu menunggu sampai sebuah hubungan menjadi serius untuk mulai menghargai batasan pribadi.



6. Apakah Aku Menilai Dirinya Berdasarkan Kenyataan atau Berdasarkan Harapan dan Fantasiku?



Ketika tertarik kepada seseorang, terkadang kita mulai membayangkan berbagai kemungkinan tentang masa depan.



Kamu mungkin membayangkan bagaimana rasanya menjalani hubungan dengannya, bagaimana ia akan memperlakukanmu sebagai pasangan, atau seperti apa kehidupan kalian jika hubungan berkembang menjadi lebih serius.



Membayangkan masa depan merupakan hal yang wajar. Namun, masalah muncul ketika harapan tersebut membuat kita menilai seseorang berdasarkan potensi yang belum terbukti, bukan perilaku yang benar-benar ditunjukkannya.



Misalnya, kamu baru bertemu seseorang satu kali, tetapi sudah membayangkan bahwa ia akan menjadi pasangan yang sangat perhatian karena selama kencan ia bersikap romantis.



Padahal, satu pengalaman belum cukup untuk memahami bagaimana seseorang menjalani hubungan dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi sosial, manusia terkadang menggunakan informasi yang terbatas untuk membentuk kesan mengenai orang lain. Proses ini dapat dipengaruhi oleh harapan, pengalaman masa lalu, dan kecenderungan untuk memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan awal.



Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan mencari atau lebih memperhatikan informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini.



Jika sejak awal kamu menganggap seseorang sangat cocok, kamu mungkin lebih mudah mengingat hal-hal menyenangkan dan mengabaikan perilaku yang tidak sesuai dengan harapanmu.



Karena itu, cobalah membedakan antara apa yang benar-benar kamu ketahui dan apa yang baru kamu bayangkan.



Apa yang sudah ia tunjukkan melalui tindakan?



Apakah perkataannya sesuai dengan perilakunya?



Apakah kamu sudah cukup mengenalnya untuk menilai karakter dan kebiasaannya?



Apakah kamu tertarik kepada dirinya yang sebenarnya atau kepada gambaran pasangan ideal yang kamu ciptakan dalam pikiran?



Jangan terburu-buru memberikan makna besar pada setiap tindakan kecil. Seseorang yang membayar makanan, memberikan pujian, atau mengirim pesan setelah kencan memang dapat menunjukkan perhatian, tetapi belum cukup untuk memastikan keseriusan hubungan.



Biarkan waktu dan konsistensi memberikan informasi yang lebih lengkap.



Mengenal seseorang secara sehat berarti memberikan kesempatan untuk melihat dirinya secara utuh, bukan hanya melihat bagian yang sesuai dengan harapanmu.



7. Apakah Aku Ingin Bertemu Dengannya Lagi karena Benar-Benar Tertarik, atau karena Takut Kehilangan Kesempatan?



Pertanyaan terakhir berkaitan dengan motivasi di balik keinginanmu untuk melanjutkan hubungan.



Setelah berkencan, mungkin kamu merasa perlu segera menentukan apakah ingin bertemu lagi atau tidak. Terkadang, keputusan tersebut dipengaruhi oleh ketakutan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pasangan akan semakin sedikit.



Ada pula orang yang ingin melanjutkan hubungan karena merasa tidak enak menolak seseorang yang sudah memberikan perhatian.



Sebagian lainnya merasa harus memberikan kesempatan kedua karena menganggap orang tersebut memenuhi kriteria pasangan ideal, meskipun secara emosional mereka tidak benar-benar tertarik.



Dalam psikologi, keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan akan penerimaan, ketakutan terhadap penolakan, dan kekhawatiran kehilangan kesempatan.



Hal ini dapat membuat seseorang mengabaikan preferensi pribadi demi mempertahankan kemungkinan hubungan.



Padahal, kamu tidak harus melanjutkan hubungan hanya karena seseorang menyukaimu.



Kamu juga tidak perlu merasa bersalah jika setelah berkencan menyadari bahwa tidak ada ketertarikan romantis yang cukup kuat.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apakah aku ingin bertemu dengannya lagi karena penasaran dan ingin mengenalnya lebih jauh?



Apakah aku merasa senang membayangkan percakapan berikutnya?



Apakah ada sesuatu dalam dirinya yang benar-benar ingin aku pahami?



Atau apakah aku hanya takut kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan?



Penting untuk membedakan antara ketertarikan dan tekanan untuk segera menemukan pasangan.



Kamu boleh memberikan kesempatan kedua meskipun kencan pertama tidak berjalan sempurna. Tidak semua orang mampu menunjukkan kepribadian terbaiknya ketika baru bertemu seseorang.



Namun, kesempatan kedua sebaiknya diberikan karena kamu memang memiliki rasa ingin tahu dan melihat kemungkinan untuk membangun hubungan, bukan semata-mata karena takut mengecewakan orang lain.



Jika kamu merasa belum yakin, tidak ada salahnya mengambil waktu untuk berpikir.



Keputusan mengenai hubungan romantis tidak harus selalu dibuat dengan tergesa-gesa.



Hal-Hal yang Sebaiknya Tidak Kamu Lakukan setelah Berkencan



Selain mengajukan pertanyaan reflektif, penting juga untuk menghindari beberapa kebiasaan yang dapat membuatmu semakin bingung setelah berkencan.



1. Jangan menganalisis setiap detail secara berlebihan.



Memikirkan kembali percakapan memang dapat membantu memahami pengalaman. Namun, terus-menerus mengulang setiap perkataan, ekspresi, atau jeda dalam percakapan dapat meningkatkan kecemasan.



Tidak semua tindakan memiliki makna tersembunyi. Terkadang, seseorang hanya sedang gugup, lelah, atau tidak tahu harus mengatakan apa.



2. Jangan mengukur harga dirimu dari respons orang tersebut.



Jika seseorang tidak mengirim pesan setelah kencan, hal itu tidak otomatis berarti kamu kurang menarik atau tidak layak dicintai.



Ketertarikan romantis melibatkan kecocokan dari dua pihak. Tidak semua orang akan memiliki perasaan yang sama, dan itu bukan ukuran nilai dirimu.



3. Jangan membandingkan pengalaman kencanmu dengan orang lain.



Setiap orang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan perjalanan hubungan yang berbeda. Apa yang dianggap sebagai kencan ideal oleh orang lain belum tentu sesuai dengan kebutuhanmu.



4. Jangan mengabaikan tanda ketidaknyamanan hanya karena tertarik.



Ketertarikan dapat membuat seseorang lebih mudah memaklumi perilaku yang sebenarnya mengganggu. Tetap perhatikan bagaimana kamu diperlakukan dan apakah batasanmu dihormati.



5. Jangan memaksakan keputusan terlalu cepat.



Kamu tidak harus menentukan masa depan hubungan setelah satu kali pertemuan. Berikan waktu untuk mengenal seseorang secara bertahap.



Kesimpulan



Berkencan bukan hanya tentang mencari tahu apakah seseorang tertarik kepadamu. Pengalaman tersebut juga merupakan kesempatan untuk memahami perasaan, kebutuhan, nilai, dan harapanmu sendiri.



Tujuh pertanyaan yang dapat kamu ajukan setelah berkencan adalah apakah kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri, apakah ketertarikanmu benar-benar berasal dari pribadi orang tersebut, apakah komunikasi berjalan dua arah, apakah nilai dan tujuan hidup kalian memiliki kecocokan, apakah batasanmu dihormati, apakah kamu menilai dirinya berdasarkan kenyataan, serta apakah kamu ingin bertemu lagi karena ketertarikan yang tulus.



Dalam perspektif psikologi, refleksi diri dapat membantu seseorang membuat keputusan hubungan dengan lebih sadar. Kamu menjadi lebih mampu membedakan antara ketertarikan sesaat, kebutuhan akan perhatian, harapan yang terlalu tinggi, dan kecocokan yang dapat berkembang dalam jangka panjang.



Namun, ingatlah bahwa satu kali kencan tidak cukup untuk mengetahui seluruh karakter seseorang. Kamu juga tidak harus menemukan semua jawaban dalam waktu singkat.



Berikan kesempatan kepada dirimu dan orang yang sedang kamu kenal untuk berkembang secara alami. Perhatikan konsistensi perilaku, kualitas komunikasi, rasa saling menghargai, dan bagaimana kalian menghadapi perbedaan.



Pada akhirnya, tujuan berkencan bukan hanya menemukan seseorang yang menyukaimu. Tujuannya juga menemukan hubungan yang memungkinkanmu merasa nyaman, dihargai, dan tetap menjadi diri sendiri.



