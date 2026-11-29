JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa gelisah ketika tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya? Misalnya, ketika menunggu hasil wawancara kerja, menghadapi perubahan dalam hubungan, memikirkan kondisi keuangan, atau harus mengambil keputusan besar tanpa mengetahui hasil akhirnya.

Meskipun belum tentu ada sesuatu yang buruk sedang terjadi, pikiranmu mungkin sudah dipenuhi berbagai kemungkinan negatif. Kamu mulai membayangkan kegagalan, memikirkan risiko yang belum tentu terjadi, dan berusaha mencari jawaban agar perasaan tidak nyaman tersebut segera menghilang.



Situasi seperti ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dapat menjadi pengalaman psikologis yang cukup melelahkan.



Bagi sebagian orang, ketidakpastian bahkan terasa lebih menakutkan daripada kenyataan yang sebenarnya sedang dihadapi. Mereka mungkin lebih memilih menghadapi situasi yang sudah diketahui, meskipun tidak menyenangkan, daripada memasuki keadaan baru yang belum dapat diprediksi.



Mengapa hal tersebut bisa terjadi?



Dalam perspektif psikologi dan ilmu saraf, otak manusia memiliki berbagai mekanisme untuk mengenali ancaman, memperkirakan apa yang akan terjadi, dan mempersiapkan tubuh menghadapi kemungkinan bahaya. Ketika informasi tidak lengkap, otak harus bekerja lebih keras untuk membuat perkiraan. Proses ini dapat memunculkan kewaspadaan, kecemasan, dan dorongan untuk mencari kepastian.



Namun, ketidakpastian tidak selalu berarti bahaya. Terkadang, sesuatu yang belum kita ketahui justru membuka kesempatan untuk berkembang, menemukan pengalaman baru, dan membangun kehidupan yang lebih baik.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat enam alasan mengapa otak kerap menganggap ketidakpastian sebagai bahaya menurut psikologi.



1. Otak Dirancang untuk Mengenali Ancaman dan Melindungi Diri



Salah satu alasan utama mengapa ketidakpastian terasa mengancam adalah karena otak memiliki sistem yang membantu manusia mengenali potensi bahaya.



Sepanjang sejarah evolusi manusia, kemampuan memperhatikan ancaman merupakan bagian penting dari proses bertahan hidup. Ketika seseorang menghadapi suara asing, lingkungan yang tidak dikenal, atau situasi yang sulit diprediksi, kewaspadaan dapat membantu mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan risiko.



Sistem saraf manusia melibatkan berbagai bagian otak, termasuk amigdala, yang berperan dalam pemrosesan informasi emosional dan deteksi ancaman. Namun, respons terhadap bahaya bukan hanya melibatkan satu bagian otak. Ada jaringan yang lebih luas, termasuk area yang berperan dalam perhatian, ingatan, penilaian, dan pengaturan respons tubuh.



Ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti, otak mungkin belum memiliki cukup informasi untuk menentukan apakah situasi tersebut aman atau berbahaya.



Akibatnya, seseorang dapat menjadi lebih waspada.



Sebagai contoh, ketika kamu menerima pesan singkat dari pasangan yang biasanya berkomunikasi dengan hangat, tetapi kali ini hanya membalas dengan satu kata, pikiranmu mungkin langsung mencoba mencari penjelasan.



Apakah ia sedang marah? Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah hubungan kami sedang mengalami masalah?



Padahal, bisa saja pasangan sedang sibuk atau kelelahan.



Namun, karena informasi yang tersedia belum cukup, otak berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan berbagai kemungkinan. Jika seseorang memiliki pengalaman buruk sebelumnya, kemungkinan negatif mungkin terasa lebih meyakinkan.



Dari sudut pandang psikologi, respons ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme kewaspadaan terhadap ancaman. Otak berusaha mempersiapkan diri sebelum sesuatu yang buruk terjadi.



Masalah muncul ketika kewaspadaan tersebut menjadi terlalu kuat sehingga setiap situasi yang belum jelas dianggap sebagai ancaman.



Kamu mungkin mulai sulit menikmati keadaan sekarang karena pikiran terus-menerus berusaha memprediksi sesuatu yang belum terjadi.



Penting untuk memahami bahwa otak yang berusaha melindungimu tidak selalu memberikan penilaian yang akurat. Rasa takut merupakan sinyal emosional, bukan bukti bahwa bahaya benar-benar sedang terjadi.



Belajar membedakan antara kemungkinan dan kenyataan dapat membantu mengurangi kecemasan ketika menghadapi situasi yang belum pasti.



2. Ketidakpastian Membuat Otak Kehilangan Kemampuan untuk Memprediksi Apa yang Akan Terjadi



Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari pola dan memperkirakan kejadian berikutnya. Kemampuan ini membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus memikirkan setiap hal dari awal.



Kita mengetahui bagaimana biasanya seseorang merespons pesan, seperti apa perjalanan menuju tempat kerja, kapan menerima penghasilan, atau bagaimana rutinitas harian akan berlangsung.



Ketika pola tersebut berubah secara tiba-tiba, kita dapat merasa tidak nyaman.



Dalam ilmu saraf, otak sering dipahami sebagai sistem yang terus membuat prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Informasi baru kemudian dibandingkan dengan perkiraan tersebut. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan prediksi, otak perlu memperbarui pemahamannya.



Proses ini dikenal dalam berbagai pembahasan sebagai pemrosesan prediktif atau predictive processing.



Ketidakpastian membuat proses prediksi menjadi lebih sulit karena informasi yang tersedia belum cukup untuk memperkirakan hasil dengan baik.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama. Ia sudah mengenal lingkungan kerja, memahami tanggung jawabnya, dan mengetahui apa yang biasanya diharapkan darinya.



Namun, suatu hari perusahaan mengumumkan restrukturisasi. Ia belum mengetahui apakah posisinya akan berubah, apakah harus pindah divisi, atau apakah pekerjaannya akan tetap tersedia.



Meskipun belum ada keputusan yang merugikannya, perubahan tersebut dapat memunculkan kecemasan.



Hal ini terjadi karena pola yang selama ini memberikan rasa stabil mulai berubah.



Otak harus membangun perkiraan baru mengenai kehidupan yang akan datang. Selama informasi belum tersedia, seseorang mungkin merasa kesulitan menemukan pijakan yang membuatnya tenang.



Semakin besar perubahan yang terjadi, semakin banyak hal yang harus dipertimbangkan.



Itulah sebabnya ketidakpastian dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau keuangan dapat terasa sangat membebani.



Untuk menghadapinya, cobalah membangun kembali rasa terarah melalui hal-hal yang masih dapat kamu kendalikan.



Jika belum mengetahui bagaimana situasi pekerjaan akan berkembang, kamu mungkin dapat memperbarui keterampilan, menyiapkan rencana keuangan, atau mencari informasi yang relevan.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh masa depan untuk mulai mengambil langkah yang berguna hari ini.



3. Otak Cenderung Mengisi Kekosongan Informasi dengan Kemungkinan Negatif



Ketika menghadapi ketidakpastian, manusia tidak selalu mampu membiarkan pertanyaan tetap tanpa jawaban.



Pikiran sering kali berusaha menyusun penjelasan, bahkan ketika informasi yang tersedia masih sangat terbatas.



Masalahnya, penjelasan yang muncul tidak selalu bersifat netral. Pada sebagian orang, pikiran justru lebih mudah tertarik pada kemungkinan yang mengkhawatirkan.



Misalnya, ketika seseorang belum mendapatkan kabar setelah wawancara kerja, ia mungkin mulai berpikir bahwa dirinya gagal. Ketika teman tidak membalas pesan, ia mungkin menganggap temannya sedang marah. Ketika pasangan terlihat lebih pendiam, ia mungkin menyimpulkan bahwa perasaan pasangan sudah berubah.



Padahal, masih ada banyak kemungkinan lain yang belum diketahui.



Dalam psikologi kognitif, kecenderungan untuk lebih memperhatikan informasi yang mengancam atau negatif sering dikaitkan dengan negativity bias.



Kecenderungan ini membuat pengalaman negatif atau kemungkinan buruk terkadang memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perhatian dan penilaian seseorang dibandingkan informasi positif yang setara.



Selain itu, ketidakpastian dapat mendorong seseorang melakukan catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk dan memperlakukannya seolah-olah hampir pasti terjadi.



Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan mungkin berpikir:



"Bagaimana kalau bulan depan aku kehilangan pekerjaan?"



"Bagaimana kalau aku tidak mampu membayar semua tagihan?"



"Bagaimana kalau akhirnya seluruh hidupku berantakan?"



Pikiran tersebut mungkin muncul karena seseorang sedang berusaha mempersiapkan diri menghadapi risiko. Namun, jika terus berulang, bayangan buruk dapat menjadi sumber kecemasan yang jauh lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi.



Ketika hal ini terjadi, penting untuk membedakan tiga hal: apa yang sudah diketahui, apa yang baru menjadi kemungkinan, dan apa yang sebenarnya hanya merupakan ketakutan.



Cobalah menuliskan situasi yang sedang kamu hadapi, bukti yang tersedia, serta beberapa penjelasan alternatif.



Misalnya, jika seseorang belum membalas pesan, kemungkinan penyebabnya bukan hanya karena ia marah. Ia mungkin sedang bekerja, beristirahat, atau belum sempat membuka ponsel.



Latihan sederhana ini dapat membantu pikiran tidak langsung menganggap satu kemungkinan negatif sebagai kenyataan.



Kamu tidak perlu memaksa diri berpikir positif setiap saat. Yang lebih penting adalah memberikan kesempatan kepada berbagai kemungkinan untuk dipertimbangkan secara adil.



4. Ketidakpastian Dapat Membuat Seseorang Merasa Kehilangan Kendali



Rasa memiliki kendali merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis manusia.



Ketika seseorang merasa mampu memengaruhi keadaan, menentukan pilihan, atau mengambil tindakan untuk mencapai tujuan, ia cenderung memiliki perasaan lebih terarah.



Sebaliknya, ketika menghadapi situasi yang hasilnya tidak dapat dikendalikan, seseorang mungkin merasa tidak berdaya.



Misalnya, kamu sedang menunggu hasil pemeriksaan penting, tetapi tidak dapat mempercepat prosesnya. Kamu sudah melakukan persiapan untuk wawancara kerja, tetapi keputusan akhir berada di tangan perusahaan. Kamu berusaha memperbaiki hubungan, tetapi perubahan sikap pasangan juga bergantung pada kesediaannya sendiri.



Dalam keadaan seperti ini, seseorang dapat merasa bahwa masa depannya berada di luar kendalinya.



Ketidakmampuan untuk mengendalikan hasil sering kali membuat ketidakpastian terasa lebih mengancam.



Dalam psikologi, persepsi kendali atau perceived control mengacu pada keyakinan seseorang mengenai sejauh mana dirinya dapat memengaruhi suatu peristiwa atau hasil.



Persepsi ini tidak selalu sama dengan kendali yang benar-benar dimiliki. Seseorang mungkin memiliki beberapa pilihan, tetapi tetap merasa tidak berdaya. Sebaliknya, seseorang dapat merasa lebih tenang karena memahami bagian mana yang masih bisa dipengaruhinya.



Ketika ketidakpastian muncul, sebagian orang berusaha mengembalikan rasa kendali dengan cara yang kurang sehat.



Mereka mungkin terus-menerus memeriksa pesan, meminta kepastian berulang kali, mencari informasi tanpa henti, atau mencoba mengatur tindakan orang lain.



Tindakan tersebut terkadang memberikan kelegaan sementara, tetapi tidak selalu menyelesaikan sumber kecemasan.



Sebab, tidak semua hal dalam kehidupan dapat dikendalikan.



Kamu tidak dapat menjamin bahwa setiap keputusan akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kamu juga tidak dapat memastikan bahwa semua orang akan bertindak sesuai harapanmu.



Namun, kamu tetap dapat mengendalikan beberapa hal, seperti cara mempersiapkan diri, keputusan yang diambil, respons terhadap masalah, dan batasan yang ingin dipertahankan.



Ketika menghadapi situasi yang tidak pasti, cobalah membagi perhatian menjadi dua bagian.



Pertama, hal-hal yang masih berada dalam kendalimu. Kedua, hal-hal yang perlu kamu terima karena berada di luar kendalimu.



Pendekatan ini dapat membantu mengurangi energi yang terbuang untuk berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak dapat dipastikan.



5. Pengalaman Buruk di Masa Lalu Dapat Membuat Ketidakpastian Terasa Lebih Menakutkan



Tidak semua orang merespons ketidakpastian dengan cara yang sama.



Bagi sebagian orang, perubahan mungkin terasa menarik karena membuka kesempatan baru. Namun, bagi orang lain, perubahan justru memunculkan kecemasan yang cukup besar.



Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup.



Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan mungkin menjadi lebih waspada ketika pasangan tidak memberikan kabar. Orang yang pernah kehilangan pekerjaan secara mendadak mungkin merasa sangat cemas ketika perusahaan mengumumkan perubahan kebijakan. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil mungkin lebih sulit merasa tenang ketika menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi.



Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang menafsirkan keadaan saat ini.



Dalam psikologi, proses belajar melalui pengalaman dapat memengaruhi respons emosional terhadap situasi tertentu. Jika suatu keadaan pernah berkaitan dengan pengalaman menyakitkan, situasi serupa dapat memunculkan kewaspadaan meskipun belum tentu menghasilkan konsekuensi yang sama.



Sebagai contoh, seseorang yang pernah ditinggalkan tanpa penjelasan dalam hubungan sebelumnya mungkin merasa cemas ketika pasangan saat ini meminta waktu sendiri.



Secara rasional, ia mungkin mengetahui bahwa setiap orang membutuhkan ruang pribadi. Namun, pengalaman sebelumnya dapat membuat keadaan tersebut terasa seperti tanda bahwa dirinya akan kembali ditinggalkan.



Hal ini bukan berarti orang tersebut sengaja bersikap berlebihan. Respons emosionalnya mungkin dipengaruhi oleh pengalaman yang belum sepenuhnya diproses.



Pengalaman traumatis atau hubungan yang tidak aman juga dapat memengaruhi cara seseorang membangun kepercayaan dan menghadapi ketidakpastian.



Namun, penting untuk tidak menganggap setiap ketakutan sebagai akibat trauma. Ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi respons seseorang, termasuk kondisi saat ini, dukungan sosial, kepribadian, dan tingkat stres.



Jika pengalaman masa lalu membuatmu terus-menerus merasa terancam dalam situasi yang sebenarnya relatif aman, cobalah memahami pola tersebut secara perlahan.



Kamu dapat bertanya kepada diri sendiri:



"Apakah aku sedang merespons keadaan yang terjadi sekarang, atau justru mengingat pengalaman lama?"



"Apakah ada bukti bahwa situasi ini akan berakhir seperti pengalaman sebelumnya?"



"Apa yang dapat membantuku merasa aman tanpa harus mengendalikan semuanya?"



Jika kecemasan terasa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat membantu memahami respons tersebut dan mengembangkan cara menghadapinya.



Masa lalu memang dapat memengaruhi cara kita melihat masa depan, tetapi pengalaman lama tidak harus selalu menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan berikutnya.



6. Ketidakpastian Dapat Memicu Kecemasan karena Otak Terus Berusaha Mencari Kepastian



Alasan terakhir berkaitan dengan dorongan manusia untuk mendapatkan jawaban.



Ketika menghadapi sesuatu yang belum jelas, sebagian orang merasa terdorong untuk terus mencari informasi sampai memperoleh kepastian. Mereka mungkin memeriksa pesan berkali-kali, membaca berbagai artikel, bertanya kepada banyak orang, atau mengulang-ulang skenario dalam pikiran.



Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terasa membantu. Mendapatkan informasi dapat mengurangi kebingungan dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi.



Namun, pada sebagian orang, pencarian kepastian dapat berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.



Misalnya, seseorang yang khawatir pasangannya kehilangan ketertarikan mungkin terus bertanya apakah hubungan mereka baik-baik saja. Ketika pasangan memberikan jawaban yang meyakinkan, ia merasa lega untuk sementara waktu.



Namun, beberapa jam kemudian, keraguan kembali muncul. Ia mulai memikirkan nada bicara pasangan, mengingat percakapan sebelumnya, dan mencari tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah.



Akhirnya, ia kembali meminta kepastian.



Dalam psikologi, kecenderungan untuk sulit menerima keadaan yang belum jelas dikenal sebagai intolerance of uncertainty atau intoleransi terhadap ketidakpastian.



Konsep ini berkaitan dengan kesulitan seseorang menghadapi kemungkinan yang belum dapat dipastikan. Ketidakpastian dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, sehingga individu merasa harus segera memperoleh jawaban.



Pada sebagian orang, intoleransi terhadap ketidakpastian berkaitan dengan kekhawatiran berlebihan dan berbagai bentuk kecemasan.



Pencarian kepastian yang berulang dapat membentuk sebuah siklus:



Muncul situasi yang tidak pasti.



Pikiran mulai membayangkan kemungkinan negatif.



Kecemasan meningkat.



Seseorang mencari kepastian melalui pemeriksaan atau pertanyaan berulang.



Kecemasan menurun untuk sementara.



Keraguan kembali muncul ketika kepastian baru tidak lagi terasa cukup.



Siklus tersebut dapat membuat seseorang semakin bergantung pada kepastian dari luar dirinya.



Padahal, kehidupan tidak selalu menyediakan jawaban yang lengkap. Ada keputusan yang hasilnya baru dapat diketahui setelah dijalani. Ada hubungan yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan kualitas sebenarnya. Ada pula perubahan yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya.



Karena itu, salah satu keterampilan penting dalam menghadapi ketidakpastian adalah belajar menoleransi perasaan tidak nyaman tanpa harus segera menghilangkannya.



Kamu dapat mulai dengan membatasi kebiasaan memeriksa informasi yang sama berulang kali, menentukan waktu khusus untuk memikirkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup tanpa menunggu kepastian sempurna.



Belajar menerima ketidakpastian bukan berarti berhenti berhati-hati. Artinya, kamu memahami bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang agar kamu tetap dapat menjalani kehidupan.



Bagaimana Melatih Diri agar Tidak Selalu Menganggap Ketidakpastian sebagai Bahaya?



Memahami alasan di balik ketakutan terhadap ketidakpastian merupakan langkah awal. Namun, pemahaman saja terkadang belum cukup untuk mengubah kebiasaan berpikir.



Kamu juga perlu melatih cara menghadapi situasi yang belum jelas secara bertahap.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat membantu.



1. Bedakan antara ketidakpastian dan bahaya nyata.



Tidak semua keadaan yang belum jelas merupakan ancaman. Sebelum bereaksi, tanyakan kepada diri sendiri apakah ada bukti konkret mengenai bahaya atau kamu sedang menghadapi kemungkinan yang belum terbukti.



2. Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan.



Daripada menghabiskan waktu memikirkan seluruh kemungkinan masa depan, tentukan tindakan kecil yang dapat dilakukan sekarang. Persiapan yang realistis sering kali lebih membantu daripada kekhawatiran tanpa arah.



3. Batasi kebiasaan mencari kepastian berulang kali.



Jika kamu sudah memiliki informasi yang cukup, cobalah berhenti memeriksa hal yang sama terus-menerus. Berikan kesempatan kepada dirimu untuk menghadapi rasa tidak nyaman tanpa langsung mencari jawaban baru.



4. Latih toleransi terhadap ketidaknyamanan secara bertahap.



Mulailah dari situasi kecil, seperti membiarkan pesan tidak segera dibalas tanpa terus-menerus memeriksa ponsel atau mencoba aktivitas baru tanpa mengetahui seluruh hasilnya.



5. Gunakan teknik menenangkan tubuh.



Pernapasan perlahan, relaksasi otot, dan latihan kesadaran penuh atau mindfulness dapat membantu mengarahkan perhatian kembali pada keadaan saat ini ketika kecemasan meningkat.



6. Bangun kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri.



Kamu tidak harus mengetahui semua kemungkinan untuk mampu menghadapi perubahan. Ingatlah pengalaman ketika kamu pernah melewati situasi sulit meskipun sebelumnya tidak mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir.



Jika kecemasan terhadap ketidakpastian terus mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Pendekatan seperti terapi perilaku kognitif dapat membantu mengenali pola pikir yang tidak membantu dan mengembangkan respons yang lebih sehat.



Kesimpulan



Otak kerap menganggap ketidakpastian sebagai bahaya karena manusia memiliki kebutuhan untuk mengenali ancaman, memprediksi kejadian, dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan datang.



Ketika informasi tidak lengkap, otak mungkin kesulitan membuat perkiraan. Akibatnya, seseorang dapat membayangkan kemungkinan negatif, merasa kehilangan kendali, atau terus mencari kepastian agar kecemasannya berkurang.



Pengalaman buruk di masa lalu juga dapat membuat situasi yang belum jelas terasa lebih mengancam daripada keadaan sebenarnya.



Namun, penting untuk memahami bahwa ketidakpastian bukan selalu pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.



Ada banyak hal baik dalam kehidupan yang pada awalnya juga tidak dapat diprediksi. Pekerjaan baru, hubungan yang sehat, kesempatan untuk berkembang, dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sering kali dimulai dari keadaan yang belum sepenuhnya kita pahami.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh masa depan untuk merasa aman menjalani hari ini. Kamu hanya perlu belajar membedakan antara risiko yang nyata dan ketakutan yang muncul karena belum memiliki jawaban.



Pada akhirnya, kemampuan menghadapi ketidakpastian bukan tentang menghilangkan semua rasa takut. Kemampuan tersebut lebih berkaitan dengan keberanian untuk tetap mengambil langkah yang masuk akal meskipun hasil akhirnya belum dapat diketahui.



